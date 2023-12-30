Yurt dışında yatırımcı günleri düzenleyecek

Raporda, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısının, fiyat istikrarının sağlanmasıyla gerçekleştiği belirtilerek, "Sahip olunan tüm araçlar fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek için kullanılacaktır. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak şekilde oluşturulacaktır" denildi. Sıkı para politikası, sadeleşme, seçici kredi ve rezerv biriktirme adımlarının devam edeceği vurgulanan 2024 Yılı Para Politikası Metni'nde öne çıkan mesajlar şöyle: