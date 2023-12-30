Yurt dışında yatırımcı günleri düzenleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yol haritası niteliği taşıyan 2024 Yılı Para Politikası Metni'ni yayımladı. Raporda, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) önceden açıklanan takvim çerçevesinde gelecek yıl 12 toplantı yapacağı anımsatıldı. Merkez Bankası'nın attığı adımlara da yer verilen raporda, 2023'te alınan para politikası, makroihtiyati çerçevede sadeleştirme, miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi kararlarının yanı sıra TL mevduata yönelik düzenlemelere ilişkin bilgiler de paylaşıldı.
TEMEL AMAÇ FİYAT İSTİKRARI
Raporda, merkez bankalarının toplumsal refah artışına en büyük katkısının, fiyat istikrarının sağlanmasıyla gerçekleştiği belirtilerek, "Sahip olunan tüm araçlar fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek için kullanılacaktır. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümet ile birlikte belirlenen enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu orta vadede bu hedefe ulaştıracak şekilde oluşturulacaktır" denildi. Sıkı para politikası, sadeleşme, seçici kredi ve rezerv biriktirme adımlarının devam edeceği vurgulanan 2024 Yılı Para Politikası Metni'nde öne çıkan mesajlar şöyle:
İLAVE MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA
Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler enflasyon beklentilerine yönelik referans oluşturma işleviyle ara hedef olarak kullanılacaktır.
Miktarsal sıkılaştırma adımlarına, kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak devam edilecektir.
TL MEVDUAT İÇİN %50 PAY HEDEFİ
TCMB’nin uluslararası etki alanını genişletmek amacıyla yurt dışında teknik sunumların yapılacağı Yatırımcı Günleri düzenlenecektir.
Bankacılık sisteminde TL mevduatın payının yüzde 50’ye yükselmesi ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesindeki gerilemenin devam etmesi hedeflenmektedir.
DAR GELİRLİ GÖZETİLECEK
Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yönelik tedbirler alınabilecektir.
TCMB APİ portföy büyüklüğü, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla, 2024 yılı için nominal 200 milyar TL olarak belirlenmiştir.
50 MİLYAR DOLAR LİKİDİTE İMKANI
Bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla, swap işlemlerine 2024 yılında da devam edilecektir. Swap işlem miktarının kademeli şekilde azaltılması planlanmaktadır.
TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara yaklaşık olarak toplam 50 milyar ABD doları limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkânı sağlanmaya devam edilecektir.
İHRACATÇIYA KOLAYLIK
Uluslararası rezervler, 22 Aralık 2023 itibarıyla 145,5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Uluslararası rezervlerdeki istikrarlı artış eğiliminin devamlılığı sağlanacaktır.
2024 yılında da ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ilave kolaylaştırıcı adımlar atılabilecektir.