Yüzde 13,5’lik refah payı henüz eklenmedi: EYT'lilerin maaşına da zam farkı eklenecek

Memur ve emekli maaşlarına bu yılın ilk altı ayı için yapılacak zamlar, 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanan Aralık 2022 enflasyonunun ardından açıklandı. Enflasyon farkıyla birlikte bu oran yüzde 16,48 olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13,52 puanlık refah payı müjdesiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına bu yılın ilk altı ayı için yüzde 30 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

YÜZDE 30 ZAM 13 OCAK’TA RESMİLEŞTİ

Erdoğan, Ocak-Haziran 2023 dönemi için memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacağı müjdesini 4 Ocak günü duyurdu. Ancak yüzde 13,52’lik refah payı artışının maaşlara yansıtılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Bunun için; ocak dönemi maaşlarına yetişmesi için kanun teklifi hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Komisyon ve genel kurul görüşmelerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılması öngörülen düzenleme Meclis’ten geçti ve 13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

YASAL DAYANAĞI OLUŞTU

Geçtiğimiz hafta Cuma günü resmileşen düzenlemeyle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun üçüncü maddesine eklenen geçici bir madde ile yüzde 30’luk zammın yasal dayanağı oluşturuldu. Kanunun 8’inci maddesinde ise “Bu Kanunun; a) 2'nci ve 3'üncü maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde ifadeyle % 30’luk artışın bu Ocak ayı maaşlarına yansıtılacağı hükme bağlandı.

HER AYIN 15’İNCİ GÜNÜ MEMUR MAAŞI YATAR

Memur maaşları her ayın 15’inde saat 00.00’da hesaplara yatar. İlgili düzenleme 13 Ocak Cuma günü resmileşti. Ardından hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) tatili girince düzenlemeyle kanunlaşan yüzde 13,52’lik refah payının bordrolara yansıtılması işi yetişmedi. Ocak ayı maaşları yüzde 16,48 zam ile hesaplanarak kaynak ilgili bankalara gönderildi. Kamu kurumları bankalarla yaptıkları protokol gereği maaşları en az iki gün önceden ilgili bankaya gönderiyor.

YÜZDE 13,52’LİK REFAH PAYI BU AY ÖDENECEK

Ocak ayı memur ve emekli maaşları; gecikme yaşanmaması için 15 Ocak günü yüzde 16,48’lik enflasyon farkından gelen zam yansıtılarak ödendi. Yasal düzenleme olmaksızın refah payının bordrolara yansıtılmayacağı gerçeğini görmezden gelen bazı çevreler, yüzde 30’luk maaş zammından vazgeçildiği iddiasında bulundu. Bordro düzenleme işlemlerine yetiştirilemeyen yüzde 13,52’lik refah payı artışı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan edindiğimiz bilgiye göre; bordro birimlerinin refah payı ödeme işlemlerini bu ay sonuna kadar yetiştirmek için çalışıyor.

EYT’LİLERİN MAAŞINA DA ZAM FARKI EKLENECEK

Yüzde 13,52’lik artış, emekli olmayı bekleyen milyonlarca EYT’li için de geçerli olacak. Emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak edenler, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden verilen https://uyg.sgk.gov.tr” adresinden ulaşılan sayfada gerekli bilgileri girerek meramını giderebiliyor. Yeni zamla birlikte güncellenmek üzere yıl başından önce geçici olarak devre dışı bırakılan bu ekran, önceki gün tekrar hizmet vermeye başladı. Daha önce gördükleri rakamın üzerine yüzde 16,48’lik zam yapıldığı gören EYT’liler ve diğer emekli adayları, aylıklara yansıtılacak refah payı ödemesinin kendileri için de geçerli olup olmadığını merak etmeye başladı. Konuyu sorduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, yüzde 13,52’lik refah payı zammının emekli ve memur maaşlarının yanısıra EYT düzenlemesi bekleyenlerin maaşlarına da güncellemeyle birlikte yansıyacağını ifade etti.



