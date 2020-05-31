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Ekonomi Yüzde doksanı Perpa çıkışlı Güvenli ticaretin merkezi oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüzde doksanı Perpa çıkışlı: Güvenli ticaretin merkezi oldu

Pentagon’dan sonra dünyanın en büyük monoblok binası olan ve bünyesinde 4 bin 500 işyeri bulunan Perpa’da son 2,5 ayda işletmelerin yüzde 60’ı hiç kapanmadı. Kovid-19 salgını öncesinde yıllık 5 milyar dolarlık ticaret kapasitesine sahip olan Perpa’da böylece son 2,5 ayda 1 milyon 250 bin ziyaretçi gelerek, bir milyar dolara yakın ticaret gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Perpa ateş ölçer
Perpa ateş ölçer

Perpa’da Kovid-19 sürecinde önemli bir hizmete de imza atıldı. Türkiye’nin birçok yerinde kullanılan ve insanların ateşi olup olmadığını belirli bir mesafeden tespit eden termal kameraların yüzde 90’ının Perpa menşeili olması bu dönemde birçok Kovid-19 hastasının tespit edilmesinde yardımcı oldu. Perpa ayrıca, ateş ölçerlerin de önemli bir oranda temin edildiği yer olarak biliniyor.

“GÜVENLİ TİCARETİN MERKEZİ OLDU”

  • Pandemi sürecini değerlendiren Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin Perpa’nın sadece İstanbul’daki ticaretin değil, Türkiye’deki ticaretin de en önemli merkezlerinden olduğunu aktardı. Sezgin, "Biz bu süreçte 1,5 metrelik sosyal mesafe kurallarına hepsine harfiyen uyduk. Bütün girişlerimizde Perpa menşeili olan termal kameralarla izlemeler yaptık. İçeri giren herkesin ateşini ölçtük. Ateşi olanı kesinlikle içeriye almadık. Bu nedenle ticaretin güvenli merkezi olduk” dedi.

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