Yüzer platform Singapur'dan yola çıktı

Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) dün Singapur’dan yola çıktı. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuk sonrası Çanakkale Boğazı’ndan Türkiye’ye girecek olan platform, Marmara’daki bir tersanede bakım işleminden geçecek. Ardından ise Filyos Limanı’na gidecek.

5 MİLYON HANEYE YETECEK ÜRETİM

Yüzen bir sanayi tesisi niteliğindeki deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak kadar doğal gaz üretimi yapılacak. Platformun uzunluğunun 298,45 metre, genişliğinin ise 56 metre olduğu bildirildi. Maksimum gaz işletme kapasitesi 10,5 milyon metreküp olan platform 2026'da Karadeniz’de üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca çalışmaya devam edecek.

DENİZDE İŞLEYİP KARAYA GÖNDERECEK

Karadeniz’deki çalışmaların ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndan hâlihazırda günlük 5,5 milyon metreküpü aşkın gaz üretiyor. İlk fazda üretim sürerken, Faz-2 ile üretim günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Faz-2’nin hazırlıklarına başlayan TPAO, bünyesine katacağı söz konusu platform ile Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Bu platformla üretim Faz-2 hedefi olarak belirlenen 20 milyon metreküpe kadar yükseltilecek.

Üç isim önerildi

Türkiye, FPSO ile ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya’nın ardından bu tip bir platforma sahip 6’ncı ülke olacak. Platforma yönelik isim önerileri de var. Cumhuriyetin 100’üncü yaşını doldurması sebebiyle platforma 'Cumhuriyet' adının verilebileceği konuşuluyor. Bunun dışında 'Gazi' ve 'Ertuğrul' gibi isim önerilerinin de masada olduğu belirtiliyor.

Yeni adresi Ege Bölgesi

Türkiye’nin enerji filosunda 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi bulunuyor. Türkiye’nin deniz alanlarında Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle sondaj çalışmaları, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis gemileri ile de sismik veri toplama işlemleri devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde 40 bin veri toplama noktası bulunuyor. Türkiye, önce Karadeniz ve Akdeniz gazını üretime kazandırmayı ardından ise Ege’ye yönelmeyi hedefliyor.







