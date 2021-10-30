Zeruj Alışveriş Festivali 70 dev firma ile Ankara'da

Türkiye'nin ilk muhafazakar festivali olan Zeruj, bu yıl Ankara Altınpark'da düzenleniyor. 70 dev marka ile Altınpark Expo Center'da düzenlenen festivalde muhafazakar markalar, giyimden aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar binlerce ürünü, uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor.
Bugün ve yarın sürecek olan festivale özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
Ücretsiz servis imkanı
Saat 10:30-21:00 arasında ziyaretçilerini ağırlayan festivalde, ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor. Çocuk oyun alanlarının da bulunduğu etkinlik alanında, konserlerden çekilişlere kadar birçok aktivite de gerçekleştiriliyor.
Zeruj Festivali nedir?
Türkiye’nin ilk kadın temalı alışveriş merkezi olan Zeruj AVM‘nin kurucusu Zehra Özkaymaz tarafından düzenlenen festival, Türkiye Finans ve modanisa.com’un sponsorluğunda yapılıyor. Etkinlik, tesettür modasının en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak anılıyor.
Festivalin bu yılki markaları ise şu şekilde: