Ekonomi Zeruj Alışveriş Festivali 70 dev firma ile Ankarada
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Zeruj Alışveriş Festivali 70 dev firma ile Ankara'da

Muhafazakar kesimin merakla beklediği Zeruj Alışveriş Festivali’nin 27'ncisi bu yıl Ankara'da düzenleniyor. Ortalama 100 bin kişiyi ağırlayan festival bugün ve yarın ziyaretçilerini ağırlayacak. Birçok muhafazakar markanın giyim ve aksesuar ürünlerinin yer alacağı festivalde, çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeruj Alışveriş Festivali 70 dev firma ile Ankarada
​Zeruj muhafazakar Alışveriş Festivali, yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin ilk muhafazakar festivali olan Zeruj, bu yıl Ankara Altınpark'da düzenleniyor. 70 dev marka ile Altınpark Expo Center'da düzenlenen festivalde muhafazakar markalar, giyimden aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar binlerce ürünü, uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

Bugün ve yarın sürecek olan festivale özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ücretsiz servis imkanı

Saat 10:30-21:00 arasında ziyaretçilerini ağırlayan festivalde, ücretsiz servis imkanı da sağlanıyor. Çocuk oyun alanlarının da bulunduğu etkinlik alanında, konserlerden çekilişlere kadar birçok aktivite de gerçekleştiriliyor.

Zeruj Muhafazakâr Yaşam Festivali’nde 70 firma Konya ile buluşacak
EKONOMİ
Zeruj Muhafazakâr Yaşam Festivali’nde 70 firma Konya ile buluşacak

Zeruj Festivali nedir?

Türkiye’nin ilk kadın temalı alışveriş merkezi olan Zeruj AVM‘nin kurucusu Zehra Özkaymaz tarafından düzenlenen festival, Türkiye Finans ve modanisa.com’un sponsorluğunda yapılıyor. Etkinlik, tesettür modasının en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak anılıyor.

Festivalin bu yılki markaları ise şu şekilde:

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