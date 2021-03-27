​Ziraat’in tepesinde görev değişimi

Türk bankacılık sektöründe aktif, mevduat ve kredi büyüklükleriyle Türkiye’nin en büyük ilk üç bankası olan kamu bankalarının genel kurulları tamamlandı. Dün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Ziraat Bankası’nın 15 Temmuz 2011’den bu yana genel müdürlük görevini yürüten Hüseyin Aydın'ın yerine Alparslan Çakar atanırken, bankanın yönetim kurulu başkanlığına Burhaneddin Tanyeri getirildi. Bu değişimle Hüseyin Aydın’ın Türkiye Bankalar Birliği’nde (TBB) 20 Nisan 2011’den bu yana devam eden yönetim kurulu başkanlığı görevi de sona erdi. TBB Statüsü’ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçiliyor.

GAYRETLE ÇALIŞACAĞIM

Ziraat Bankası’nın Ankara’daki Tarihi Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, “1983 yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası’nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Alpaslan Bey’in bankamız için gösterdiği gayretler Genel Müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada, Hüseyin Aydın’a teşekkür ederek, “Ziraat’in Türkiye’nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, ülkemize ve bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım” dedi.

MÜFETTİŞ OLARAK GİRDİ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olurken, 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

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Son olarak Haziran 2018’de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar, bugün itibarıyla Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar, evli ve dört çocuk babası.

BANKACILIKTA YENİ DÖNEM

Analistler, Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında bankacılık sektöründe de önemli adımların atılmaya başlandığını belirtti. Kamu bankalarının yönetim kurullarında sektör deneyimi olan üyelerin ağırlığının artmasının yeni döneme ilişkin önemli bir gösterge olduğunun da altını çizdi. Analistler, geçen yıl kamu bankalarının reel ekonomiye katkısına işaret etti.

VAKIF'TA ÜSTÜNSALİH, HALK'TA ARSLAN

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih yerini korudu. Halkbank'ta yönetim kurulu üyeliği sonlanan Kerem Alkin yerine, Şeref Aksaç yönetime girdi. Vakıfbank'ta ise Hamza Yerlikaya’nın yerine Mustafa Saydam yönetim kurulu üyesi oldu. Abdulkadir Aksu bağımsız üye seçildi. Bankanın yönetim kurulu başkanı ise yönetim kurulu toplantısı sonrası belli olacak. Bankanın yönetim kurulu üyeleri; Mustafa Saydam, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Abdi Serdar Üstünsalih, Dr. Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek ve Sadık Yakut olarak belirlendi.

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K. Enes Ergun

BORSA İSTANBUL'A YENİ GENEL MÜDÜR

Borsa İstanbul’da Hakan Atilla’nın istifası ile boşalan Genel Müdürlük koltuğuna, Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. Ergun, 24 yıllık borsa kariyerine sahip. Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın üstlendiği Borsa İstanbul'da Ahmed Ali Al Hammadi yönetim kurulu üyeliğine, Işınsu Kestelli de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Diğer yönetim kurulu üyeleri Korkmaz Ergun, Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Metin Kıratlı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Yunus Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan oldu.

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