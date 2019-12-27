Ekonomi Ziraatten yeni nesil ödeme sistemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat’ten yeni nesil ödeme sistemi

Ziraat Bankası, vergi ödemelerinin kolay yapılabilmesi için 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamasını hayata geçiriyor. Mükellefler, vergi ödemelerini şube, ATM, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, çağrı merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Kırbaş
Ali Kırbaş

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatlarının yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle vergi ödemelerinin mükellefler tarafından kolay, hatasız ve rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi için Ziraat Bankası, tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamalarını kullanıma sunuyor. Yöne dönem için büyük bir hazırlık yapan Ziraat Bankası, vergi ödemelerinin kolay yapılabilmesi için 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamasını hayata geçiriyor.

Yeni nesil tahsilat ve ödeme uygulamaları hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, yeni yılda kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerinin vergi ödemelerini şube, ATM, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, çağrı merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Kırbaş, “Müşterilerimiz vergilerini dilerlerse Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı ile dilerlerse de otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebilecek. Ayrıca Ziraat Bankası müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden de BANKKART ile vergilerini ödeme imkanı bulunmakta” dedi.

ATM

MÜŞTERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ziraat Bankası’nın her alanda yenilikçi ve sektöre yön veren bakış açısıyla hareket etmeye odaklandığını ifade eden Kırbaş, “Birçok sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de müşteri deneyiminin çok önemli. Bu ise müşteriyi iyi tanımak ve ona sunulan deneyimi kişiselleştirmekle başarılabilir. Müşterilerin ödeme ve tahsilat süreçlerinde de yeni dijital uygulamalara ve daha mobil çözümlere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Müşterilere ve vergi mükelleflerine bavnkanın tüm ödeme kanallarından, her türlü ihtiyaca cevap verecek 20 yeni ödeme yöntemini hizmete sunduk” diye konuştu.

Ziraat müşterisi olmayanlar da yararlanacak

  • Kırbaş, barkod teknolojisini kullanacak ancak Ziraat Bankası müşterisi olmayan mükelleflerin, ATM para yatırma limitini aşan vergi ödemelerini yapabilmeleri için, banka müşterisi olarak dijital kanallardan sunulan hizmetlerden faydalanarak vergi ödemelerini gerçekleştirebileceklerini belirterek, “Belirli periyotlarda vergi ödemesi gerçekleştiren müşterilerimiz otomatik ödeme seçeneğini kullanabilecek. Kurumsal firmalarımız ise tüm dijital kanallar üzerinden sunduğumuz kurumsal firma çözümlerimizi rahatlıkla kullanabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

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