Zirai donun zararı 21 milyar TL

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu’nda konuştu. Engürülü, 2025 yılı içinde zirai don kaynaklı hasarın 21 milyar liraya ulaştığını, bu rakamın içinde şubat ve mart ayındaki don olaylarının olduğunu söyledi. Engürülü, özellikle Akdeniz ve Ege’de şubat ve mart ayındaki zirai don vakalarından kaynaklı hasar için 1.11 milyar liralık ödeme yapıldığını ifade etti.

Hasar tespitlerinin devam ettiğini bildiren Engürülü, ön tespitlere göre zirai dondan en çok etkilenen ürünün üzüm olduğunu kaydetti. Engürülü, üzümde 11 milyar, kayısıda 3 milyar, fındıkta 2,7 milyar, elmada 2,1 milyar, nektarinde 913 milyon, şeftalide 552 milyon liralık hasarın tespit edildiğini söyledi.