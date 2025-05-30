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Zirai donun zararı 21 milyar TL

Zirai donun zararı 21 milyar TL

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bekir Engürülü.
Bekir Engürülü.

TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu’na bilgi veren TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, zirai don kaynaklı hasarın 21 milyar liraya ulaştığını söyledi. Engürülü, ön tespitlere göre en çok etkilenen ürünün 11 milyar lirayla üzüm olduğunu kaydetti. Üzümü kayısı, fındık ve elma takip etti.

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, TBMM Zirai Donu Araştırma Komisyonu’nda konuştu. Engürülü, 2025 yılı içinde zirai don kaynaklı hasarın 21 milyar liraya ulaştığını, bu rakamın içinde şubat ve mart ayındaki don olaylarının olduğunu söyledi. Engürülü, özellikle Akdeniz ve Ege’de şubat ve mart ayındaki zirai don vakalarından kaynaklı hasar için 1.11 milyar liralık ödeme yapıldığını ifade etti.

ÜZÜMDE ZARAR 11 MİLYAR TL

Hasar tespitlerinin devam ettiğini bildiren Engürülü, ön tespitlere göre zirai dondan en çok etkilenen ürünün üzüm olduğunu kaydetti. Engürülü, üzümde 11 milyar, kayısıda 3 milyar, fındıkta 2,7 milyar, elmada 2,1 milyar, nektarinde 913 milyon, şeftalide 552 milyon liralık hasarın tespit edildiğini söyledi.

ÖNCELİKLİ ÖDEME YAPILACAK İLLER

Öncelikli ödeme sırasının Manisa’dan başlamak üzere oluşturulduğunu kaydeden Egürülü, Manisa, Malatya, Ordu, Giresun, Mersin, Konya, Niğde, Karaman, Düzce, Kayseri, Adana şeklinde hasarların ödeneceğini aktardı.



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