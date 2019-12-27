Ekonomi Ev sahipleri dikkat Zorunlu deprem sigortasında prim tutarları değişti
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Zorunlu deprem sigortası prim tutarları yeniden belirlendi

Ev sahipleri dikkat: Zorunlu deprem sigortasında prim tutarları değişti

Zorunlu deprem sigortasında prim tutarları yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme sonrasında asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak. Öte yandan azami teminat tutarı da yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın, 215 bin liradan 240 bin liraya yükseltildi.

Haber Merkezi AA
Zorunlu deprem sigortasında prim tutarları ve azami teminat oranları yeniden belirlendi.
Zorunlu deprem sigortasında prim tutarları ve azami teminat oranları yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak.

AZAMİ TEMİNAT 240 BİN TL OLDU

Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın, 215 bin liradan 240 bin liraya yükseldi.

Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için 1134, diğer yapı tarzları için 782 lira olacak.

Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi tutulacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

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