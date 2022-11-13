Züccaciye sektörüne Rus ve Suudi enerjisi

Dünyada 200’den fazla noktaya ulaşan züccaciye sektörü, 2021 yılında gerçekleştirdiği 6,1 milyar dolar ihracatla global sıralamada 10.’luktan 8.’liğe yükseldi. 2022 yılında 7 milyar dolar ihracat ile dünya 6.’lığına çıkmayı hedefleyen sektörün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Başkanı Mesut Öksüz, yılın ilk 7 ayında Rusya’ya ihracat yüzde 13,4 artarak 2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

KISITLAMALARIN KALKMASI ETKİLİ OLDU

Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı Rusya’daki pazar boşluğundan züccaciye sektörü için fırsat oluşturduğunun altını çizen Öksüz, “Ekim ayında Rusya’ya satın alma heyetimizle birlikte katıldık ve önemli iş birliklerine imza attık. 01-04 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Antalya’daki sektör buluşmamıza da Rusya’nın en büyük satın alım heyetleri geliyor. Türkiye - Suudi Arabistan arasında ticaret kısıtlamalarının kalkmasıyla ihracat pazarımız için büyük bir avantaj ortaya çıktı. Suudi Arabistan’ın da en büyük market zincirlerinden 312’den fazla mağazası bulunan süpermarketi de Türkiye’deki yerini alacak” dedi. Pandemiyle birlikte kırılan tedarik zincirinde Türkiye’nin lojistik üstünlüğünün olduğunu ifade eden Mesut Öksüz, “Dünyanın en büyük züccaciye ithalatçıları ABD ve Japonya. Özellikle bu 2 bölgeye yoğunlaşmak istiyoruz. Pazardaki payımızı artırabilmek için organizasyonumuza ABD’nin en büyük toptancısı katılıyor” bilgisini verdi.

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Sektör buluşmasında 2 milyar dolarlık iş hacmi hedefi

Her yıl ihracatını yüzde 10-15 arasında artıran züccaciye sektörü, her yıl ‘Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları’ düzenliyor. Organizasyonla 2 milyar dolar iş hacminin oluşmasını beklediklerini belirten Mesut Öksüz, “Rusya, Fransa, Brezilya, Fas, ABD, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Polonya ve Katar gibi dünyanın dört bir yanındaki 50 ülkeden 120 satın almacı gelecek. Sadece 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren firmalar katılıyor. 1 milyar dolar cirosu olan firmalar var” şeklinde konuştu.

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