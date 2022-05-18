Ekonomi Züccaciyede Türkiye kalitesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Züccaciyede Türkiye kalitesi

Çin, züccaciyede en büyük ihracatçısı olmasına rağmen Türkiye kalite konusunda öne çıkıyor. Türkiye, bu yıl 7 milyar dolar ihracat hedeflerken, yakın coğrafyalar için üretim üssü haline gelmeye başladı. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, “Çin, A plus ürünlerini Türkiye’den alıyor” dedi.

Abone Ol Google News
Orhun Orhan Ünal Yeni Şafak
Züccaciyede Türkiye kalitesi
Arşiv

Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektörlerinden züccaciye, bu yıl 7 milyar dolar ihracat hedeflerken, küresel pazarlardaki gücünü de artırıyor. Çin’deki kapanma ve tedarik sorunu, uluslararası siparişlerin lojistiğinin sağlanamaması nedeniyle Türkiye üretim üssü haline gelmeye başladı.

Mesut Öksüz
Mesut Öksüz

AVRUPA’DAN YILBAŞI SİPARİŞİ GELİYOR

  • Sektör ihracatının yüzde 58’ini ise Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini söyleyen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Avrupa ülkelerinin yılbaşı için hediyelik eşya siparişlerini şimdiden verdiklerini söyledi. ABD ve Japonya pazarına yoğunlaşmak istediklerini belirten Öksüz, “Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı olmasına rağmen kalite konusunda bizimle yarışamıyor. Çin, A plus ürünlerini Türkiye’den alıyor. Suudi Arabistan ile normalleşme lüks ürün ticaretini artıracak. Aynı zamanda İran pazarındaki sıkıntıların ortadan kalkması, ihracatımıza yüzde 25 katkı sağlayacaktır” dedi.

70 ÜLKEDEN HEYET

Mesut Öksüz, geçen yıl sektörün 4.6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, “İhracat kilogram birim fiyatımız son 6 yılın en yüksek değeri olan 3,72 dolara ulaştı” dedi. Bu arada, bu yıl dünya 6’ncılığını hedefleyen sektörün çatı derneği ZÜCDER, ticaret hacmini artırmak için “Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları”nı Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenliyor. 70 ülkeden, 120 satın almacının katıldığı organizasyonda, 5 binin üzerinde görüşme yapıldı.

Züccaciye sektörü 2022 ihracatında 7 milyar dolara koşuyor: Dünyanın mutfağına talip
EKONOMİ
Züccaciye sektörü 2022 ihracatında 7 milyar dolara koşuyor: Dünyanın mutfağına talip

Züccaciye'de 6,5 milyar $'lık ihracat rekoruna hazırız
EKONOMİ
Züccaciye'de 6,5 milyar $'lık ihracat rekoruna hazırız
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteorolojiden İstanbul dahil 11 kente sarı uyarı.
Galatasaray kariyerini noktaladı

Galatasaray kariyerini noktaladı

​Son maçta kadroya alınmayan Arda Turan, bugün idmana çıkmadı.
Kılıçdaroğlu sandık görevlisi CHPlilere yemek yemeyi yasakladı: Partiden derhal atarız

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.