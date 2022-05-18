Züccaciyede Türkiye kalitesi

Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektörlerinden züccaciye, bu yıl 7 milyar dolar ihracat hedeflerken, küresel pazarlardaki gücünü de artırıyor. Çin’deki kapanma ve tedarik sorunu, uluslararası siparişlerin lojistiğinin sağlanamaması nedeniyle Türkiye üretim üssü haline gelmeye başladı.

Mesut Öksüz

AVRUPA’DAN YILBAŞI SİPARİŞİ GELİYOR

Sektör ihracatının yüzde 58’ini ise Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini söyleyen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Avrupa ülkelerinin yılbaşı için hediyelik eşya siparişlerini şimdiden verdiklerini söyledi. ABD ve Japonya pazarına yoğunlaşmak istediklerini belirten Öksüz, “Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı olmasına rağmen kalite konusunda bizimle yarışamıyor. Çin, A plus ürünlerini Türkiye’den alıyor. Suudi Arabistan ile normalleşme lüks ürün ticaretini artıracak. Aynı zamanda İran pazarındaki sıkıntıların ortadan kalkması, ihracatımıza yüzde 25 katkı sağlayacaktır” dedi.

70 ÜLKEDEN HEYET

Mesut Öksüz, geçen yıl sektörün 4.6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, “İhracat kilogram birim fiyatımız son 6 yılın en yüksek değeri olan 3,72 dolara ulaştı” dedi. Bu arada, bu yıl dünya 6’ncılığını hedefleyen sektörün çatı derneği ZÜCDER, ticaret hacmini artırmak için “Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları”nı Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenliyor. 70 ülkeden, 120 satın almacının katıldığı organizasyonda, 5 binin üzerinde görüşme yapıldı.

REKLAM

EKONOMİ Züccaciye sektörü 2022 ihracatında 7 milyar dolara koşuyor: Dünyanın mutfağına talip