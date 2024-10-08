Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Elazığ'da hava nasıl olacak?

Elazığ'da hava nasıl olacak?

11:568/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Elazığ hava durumu
Elazığ hava durumu

Meteoroloji’nin Elazığ hava durumu tahminleri güncellendi. 8 Ekim'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. İşte Elazığ bugün, yarın ve haftalık Meteoroloji güncel tahmini raporu.

hava durumu raporu, Meteoroloji’nin son tahminlerine göre merak ediliyor. Elazığ’da hava nasıl olacak sorusu sıkça gündeme gelirken, Meteoroloji’nin Elazığ hava durumu tahminleri güncellendi. 8 Ekim'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Peki Elazığ’da hava nasıl olacak? Elazığ günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ELAZIĞ’DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 13. Bölge Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: 'Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Elazığ'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir.' denildi.

Elazığ merkez, ilçeler ve çevre illerde hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

  • Elazığ Merkez hava durumu: 29°C
  • Kovancılar hava durumu: 28°C
  • Maden hava durumu: 30°C
  • Palu hava durumu: 29°C
  • Sivrice hava durumu: 25°C

ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
Elazığ için 5 günlük hava durumu tahmini
:
  1. Bugün için Elazığ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
  2. Yarın için Elazığ hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°.
  3. 10 Ekim 2024 Perşembe Elazığ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.
  4. 11 Ekim 2024 Cuma Elazığ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
  5. 12 Ekim 2024 Cumartesi Elazığ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.


#Elazığ
#Meteoroloji
#Elazığ hava durumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?