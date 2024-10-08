Elazığ hava durumu
Meteoroloji’nin Elazığ hava durumu tahminleri güncellendi. 8 Ekim'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. İşte Elazığ bugün, yarın ve haftalık Meteoroloji güncel tahmini raporu.
hava durumu raporu, Meteoroloji’nin son tahminlerine göre merak ediliyor. Elazığ’da hava nasıl olacak sorusu sıkça gündeme gelirken, Meteoroloji’nin Elazığ hava durumu tahminleri güncellendi. 8 Ekim'de parçalı bulutlu bir hava beklenirken, önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Peki Elazığ’da hava nasıl olacak? Elazığ günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
ELAZIĞ’DA HAVA NASIL OLACAK?
ELAZIĞ’DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji 13. Bölge Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: 'Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Elazığ'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi tahmin edilmektedir.' denildi.
Elazığ merkez, ilçeler ve çevre illerde hava sıcaklıkları ise şu şekilde:
- Elazığ Merkez hava durumu: 29°C
- Kovancılar hava durumu: 28°C
- Maden hava durumu: 30°C
- Palu hava durumu: 29°C
- Sivrice hava durumu: 25°C
ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
Elazığ için 5 günlük hava durumu tahmini
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- Bugün için Elazığ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
- Yarın için Elazığ hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°.
- 10 Ekim 2024 Perşembe Elazığ hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.
- 11 Ekim 2024 Cuma Elazığ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
- 12 Ekim 2024 Cumartesi Elazığ hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
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