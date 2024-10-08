'ya seyahat etmeyi planlıyorsanız, Bolu hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemli. Bolu'da yaşayanlar veya buraya seyahat edecekler için hava durumu bilgisine ulaşmak oldukça kolay. Bolu hava durumu bugün-yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Bolu’da hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu mu olacak, beklenen sıcaklık kaç derece? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bolu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz.