Bolu hava durumu ile ilgili son tahminler merak konusu. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamalara göre, Bolu’da hava bugün nasıl olacak sorusu sıkça soruluyor. Bolu’da bugün sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyredecek. Vatandaşlar, güncel Bolu hava durumu bilgilerini takip ederek planlarını buna göre yapabilir. Meteoroloji'den gelen uyarılar ve Bolu hava durumu tahminleri için resmi kaynakların kontrol edilmesi önem taşıyor.
Bolu 5 Günlük Hava Durumu
Bolu hava durumu sayfasında saatlik, günlük ve 5 günlük, yağmur, güneş, rüzgar, nem ve sıcaklık hakkında hava durumu tahmini yer alır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bolu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bolu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Bolu hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 10 Ekim 2024 Perşembe Bolu hava durumu güneşli, sıcaklık 22°. 11 Ekim 2024 Cuma Bolu hava durumu açık ve güneşli, sıcaklık 21°. 12 Ekim 2024 Cumartesi Bolu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.