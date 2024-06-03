|
Özgün

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?

"Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramda verilecek olan emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği araştırılıyor. Bu yıl bayramın arefe günü 15 Haziran olacak. Her yıl bayramdan önce ikramiyeler hesaplara yatıyor. İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

13:25 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi

"Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Bayram ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlardan önce veriliyor. Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bayram olduğu gibi 2024 Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.

Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

#emekli ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
#kurban bayramı emekli ikramiyesi
7 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar neler, yaş kaç olmalı?