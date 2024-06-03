EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak 2024?

"Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Bayram ikramiyeleri ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman verileceği araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlardan önce veriliyor. Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bayram olduğu gibi 2024 Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti ve 'Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' dedi.

Buna göre; Emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.