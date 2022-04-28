En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zam miktarı belli oldu mu?

202 Ocak ayı itibariyle 1500 liradan 2500 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Temmuz ayında da artacak. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, müjdeli haberi duyurmuştu. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının artacağını ve ayrıntıları 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyuran bir müjde daha geldi. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını ifade ederken, hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

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ASGARİ ÜCRETE 2. EK ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.