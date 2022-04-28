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Özgün En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zam miktarı belli oldu mu?
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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zam miktarı belli oldu mu?

Emekli maaşı zammında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilere yeni zam yapılacak mı sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yanıt verdi. 2 milyona yakın emeklinin gözü yılın başında yüzde 65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. Peki, Temmuz'da emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar: En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
En düşük emekli maaşı 2022

202 Ocak ayı itibariyle 1500 liradan 2500 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Temmuz ayında da artacak. alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, müjdeli haberi duyurmuştu. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşının artacağını ve ayrıntıları 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyuran bir müjde daha geldi. Bakan Bilgin, 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını ifade ederken, hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRETE 2. EK ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Emeklinin beklediği müjde: Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi, bugün hesaplara yatıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılından beri devam eden emeklilere ikramiye uygulaması, yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.<br><br>Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçen ikramiyeler, emekli vatandaşları biraz da olsa rahatlatıyor.<br><br><br>
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SSK, BAĞKUR, MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?<br><br>Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ve iki bayramda alınan ikramiye tutarı 2200 TL'ye çıkmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?<br><br>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.
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4a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.<br><br>
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Yaşlı ve engelli maaşları yarın hesaplarda<br><br>Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Maaşlar yarın ödenecek.
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İşsizlik maaşı son iş günü yatıyor<br><br>Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi.<br><br>İşsizlik sigortası maaşı haftanın son iş günü hesaplara yatırılacak.
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Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?<br><br>SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
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İkramiye için başvuru gerekiyor mu?<br><br>Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
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Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?<br><br>Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.
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İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?<br><br>Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.
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Yeni emekliler de alabilecek mi?<br><br>İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.
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Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.<br><br>
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HANGİ EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ NE ZAMAN ALACAK?<br><br>4a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan;<br><br>22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan;<br><br>4c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.
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Emeklinin beklediği müjde: Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi, bugün hesaplara yatıyor
Bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca kişiye ödenen ikramiyelerin ödeme tarihleri belli oldu. Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu kaç TL?
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