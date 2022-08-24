En çok emekli promosyonu veren bankalar! Hangi banka emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?

Bankalar emekli promosyonu için birbirleriyle yarışıyor. Rekabet sonrası promosyonlar 8 bin 500'e kadar yükseldi. Emekliler en çok ücreti veren bankayı araştırırken "En çok emekli promosyonu veren bankalar hangileri?" sorusu merak kazandı.

EN ÇOK EMEKLİ PRMOSYONU VEREN BANKALAR

Emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılan emekli promosyon ödemesi, milyonlarca emekli vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Bu noktada en çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası emekli promosyonu merak ediliyor. Ziraat Bankası promosyon ödemesi için Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olma şartı aranıyor. Ziraat Bankası, maaşlarını taşıması halinde emeklilere ciddi promosyon imkanları sunuyor.

AKBANK 7 BİN TL PROMOSYON

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0-1499 TL maaş alanlar: 4.650 TL promosyon

1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 5.800 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.000 TL promosyon

8.250 TL EMEKLİ PROMOSYONU ING

3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL’ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.

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YAPIKREDİ

Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon alacak.

İŞ BANKASI

0-1499 TL maaş alanlar: 3.500 TL promosyon

1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 4.250 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL promosyon

GARANTİ BANKASI

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır.

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HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyacak olanlara 1500 TL ve altı maaş alanlara 3800 TL, 1500 ile 2499 TL maaş alanlara 4575 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 5500 TL ödeme yapılacak.

VAKIFBANK

Emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL olanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

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ZİRAAT BANKASI

1500 TL ve altı emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 ile 2500 TL arası maaş alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 18 Ağustos 2022 tarihinden itibaren emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7.000 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatıyla birlikte emekli yakınını QNB Finansbank’a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek.

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.

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KİMLER ÜÇÜNCÜ PROMOSYONU ALACAK?

Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti.

2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek.