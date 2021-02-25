Emeklilik Dilekçesi Nereye Verilir? Emeklilik Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Emeklilik dilekçesinin teslim edilmesi gereken yer Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Tüm emeklilik işlemleri bu kurum üzerinden ilerlemektedir.

Emeklilik Başvurusu Yaparken Hangi Evraklar Gerekir?



Emeklilik başvurusunda gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

• Tahsis ve talep belgesi

• 3 adet vesikalık fotoğraf

• Yerleşim belgesi ve kuruma ait resmi kimlik

• Erkekler için askerliği tamamladığını gösteren belge

• Eğer askerlik borçlanması yapılmışsa bunu kanıtlayan belge

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• Vukuatlı nüfus kaynağı

• Kişinin emekli aylığını hangi bankadan almak istediğini ve eğer önceden hesabı varsa onun hesap bilgilerinin yer aldığı dilekçe

Emeklilik Dilekçesinde Neler Yazmalıdır?

Emeklilik dilekçesinin içeriğinde yer alması gereken bilgiler şu şekilde yazılmalıdır:

• Emeklilik başvurusu yapan kişilerin 4/A, 4/B ve 4/C sigorta kapsamının hangisinde bulunduğu

• T.C. kimlik numarası ve emekli sandığında olan kişiler için sicil numarası

• Sigortalı kişilerin hizmet yılı, görevinden ayrıldığı tarih, emeklilik yaşının tamamlandığı tarih

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Emeklilik başvurusunun onaylanması için başvuru yapan kişinin bu bilgileri emeklilik dilekçesi içeriğine eksiksiz bir şekilde yazması gerekir. Eğer bilgilerde eksiklik olursa emekliliğin onay süresi de o kadar uzar.

Emeklilik Dilekçesi Ne Zaman Verilir?

Emeklilik dilekçesinin verilmesi gereken zaman kişinin çalışma süresi ve yaşına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kişi emekli olması gerektiğinden eminse, sosyal güvenlik kurumuna emeklilik dilekçesi vererek emeklilik sürecini başlatabilir. Emekliliğe tam olarak uygun olduklarından emin olanlar, emeklilik başvurusunda bulunurken gerekli tüm bilgileri doldurmalıdır.

Ayrıca emeklilik, giriş tarihini takip eden aydan itibaren başlar. Yani 22 Temmuz'da emekli maaşı almaya hak kazananlar ay sonuna kadar başvururlarsa, maaşlarını Ağustos'tan itibaren almaya hak kazanırlar. Ağustos ayında sosyal güvenlik kurumuna emeklilik dilekçesi verenler ise Eylül'den itibaren ödeme almaya başlarlar. Bu durumda 1 aylık emekli maaşı ödenmeyecektir. Bu nedenle, emeklilik hakkına sahip olunduğunda, mümkün olan en kısa sürede emeklilik için başvurmak gerekir.

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Yaş Bekleyenler İçin Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilik başvurusu yapanlardan yaş bekleyenlerin durumu da benzer şekilde işlemektedir. Eğer kişi çalışmıyorsa, yani prim ödendikten sonra işinden ayrıldıysa, sadece yaşınız nedeniyle beklerseniz aynı yöntemi kullanmak gerekir.

Yani öncelikle SGK'dan emeklilik mektubu alınması ve ardından "Görevlendirme Talep" formunun doldurulması gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra, emeklilik tahsis numarasının bulunduğu kartı kaybetmemek gerekir. Bu kart, uygulamaları takip etmek için büyük kolaylık sağlar. Çalışanlarda olduğu gibi emeklilik maaşı başvurusu da SGK tarafından incelenir ve işlemi tamamlar tamamlamaz emekli maaşı işlemeye başlar.

Sigorta Borçlanması Nasıl Yapılır?

Sigorta borçlanması yapmak için yani askerlik ya da doğum borçlanması yaparak emeklilik süresi tamamlanacaksa ilgili kurumlardan SGK’ya yazı gelmelidir. Emekli olduktan sonra SGK, kişinin kimliğini ilgili makamlarca onaylatır. Örneğin askerlik borçlanmanız varsa, durumunuzun emekli sandığından (Emekli Sandığı da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden) onaylanması gerekir. Bu iletişimler elektronik olarak gerçekleştirilir ve zamanlama, kurumların yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Ancak, gerekli onay olmadan emeklilik başvurusu yapılamaz.

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Emeklilik Dilekçesi Kaç Günde Değerlendirilir?

Emeklilik başvurusunun değerlendirilme süresi genel olarak 15 gün olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre 90 güne kadar uzayabilir. Emeklilik dilekçesi yoluyla başvuruda bulunduktan sonra, sosyal güvenlik kurumu başvurunun emeklilik şartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirecektir. Emekli olmaya hak kazananların başvuruları olumlu olarak teyit edilecek ve bir sonraki ayın emekli ikramiyesi ve maaşı hesabına yatırılacaktır. Başvurunun değerlendirme aşaması, özellikle 1980 öncesi kayıtlara ihtiyaç duyulduğunda uzatılır.

Emekliliğinin onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek isteyenler e-Devlet veya ALO 170 serisi ürünleri kullanabilirler. Başvuru sürecinin hızlı ilerlemesi ve olumlu sonuçlara ulaşması için emeklilik dilekçesi eksiksiz ve doğru doldurulmalıdır.