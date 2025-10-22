Yeni Şafak
Emlak vergisi nasıl hesaplanacak? Emlak vergisinde yeni sistem neler getiriyor? İşte 2026 planları ve değişiklikler

22:4722/10/2025, Çarşamba
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
2025 yılına yaklaşırken, emlak vergisinde önemli bir değişiklik gündemde. Rayiç bedellerdeki fahiş artışların vergi yükünü artırmasını engellemek amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. AK Parti tarafından hazırlanan yasa teklifi ile emlak vergisinde üst sınır uygulaması hayata geçirilecek. Peki, emlak vergisi nasıl belirlenecek, yeni sistem neleri değiştirecek? İşte, detaylar...

2025 yılında geçerli olacak yeni rayiç bedellerin, emlak vergilerinde ciddi artışlara neden olması bekleniyordu. Özellikle büyükşehirlerde ve değer kazanan bölgelerde arsa metrekare birim fiyatlarının katlanarak artması, vatandaşın vergi yükünü doğrudan etkiliyor. Bu artışların önüne geçmek amacıyla AK Parti, rayiç bedellere üst sınır getiren bir düzenleme hazırladı.


Yasa teklifinin amacı; hem vatandaşların aşırı vergi yükü altında kalmasını engellemek hem de belediyelerin gelir dengesini korumak. Çalışma, Türkiye genelindeki farklı belediyelerden alınan raporlar doğrultusunda şekillendiriliyor.


Üst sınır formülü ne olacak?

Yeni düzenleme kapsamında üzerinde durulan başlıca formüller şunlar:

Arsa birim metrekare fiyatına sınırlama getirilmesi,

Emlak vergisindeki yıllık artışa belirli bir oranla üst sınır konulması,

Her ilçe bazında farklı oranlarla tavan fiyatların belirlenmesi.


Henüz netleşmemiş olmakla birlikte, her il ve ilçeye göre değişkenlik gösteren bir üst sınır formülü üzerinde duruluyor. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki ani fiyat sıçramalarının vergiye yansıması kontrollü hale gelecek.


Komisyon görüşmeleri

AK Parti’nin hazırladığı düzenlemenin detaylarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Komisyon sürecinden sonra düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'na sunulması ve 2026 yılı başlamadan yasalaşması planlanıyor.


Belediye gelirleri korunacak

Emlak vergisi, belediyelerin en büyük gelir kaynaklarından biri. AK Parti kaynakları, düzenleme yapılırken belediyelerin gelirlerinde ciddi bir kayıp yaşanmamasına özen gösterileceğini belirtti. Bu nedenle rayiç bedel sınırlaması getirilirken, özellikle ticari bölgelerde oluşabilecek gelir açığına karşı farklı formüller de değerlendiriliyor.


Yeni emlak vergisi sistemi nasıl olacak?

Yeni sistemle birlikte:

Her ilçede rayiç bedellere uygulanacak tavan sınırlar olacak.

Vergi artışları kontrol altına alınacak, ani yükselişler önlenecek.

Hem mülk sahiplerinin yükü hafifletilecek hem de belediyelerin gelir sürdürülebilirliği sağlanacak.

Yasa teklifinin Aralık 2025 sonuna kadar Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

