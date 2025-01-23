Emlak vergisi ödemeleri ne zaman? 2025 Emlak vergisi ilk taksit ödeme tarihleri

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir. Emlak sahibi vatandaşlar vergi ödemelerini belirlenen tarihlerde yılda iki taksit ya da tek sefer olacak şekilde yapabilmektedir. Online olarak emlak vergisi ödemeleri de kolayca gerçekleşebiliyor. Emlak vergisi ödeme işlemleri belediyelere bireysel müraacat ile de kısa sürede ödenebilmekte.





2025 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ





2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, 2. taksiti ise kasım ayı boyunca ödenebilecek. Söz konusu verginin ikinci taksitleri 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

EMLAK VERGİSİ HANGİ DÖNEMLERDE ÖDENMEKTEDİR?





Emlak vergisi yıllık olarak tahakkuk edilip iki eşit taksit halinde ödenir. 1. taksit Mayıs ayı sonuna , 2. taksit Kasım ayı sonuna kadar ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. Dönemde ödeyebilirler)





EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?





Emlak vergileri; takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir tespit edilen ve sonraki yılar için yeniden değerleme oranlarına göre yükseltilen emlak vergisi asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. (Binalarda ayrıca bina maliyetleri de hesaba katılır). Emlak vergisi taşınmazın emlak vergi değerinin arsalar için %0,6’sı, araziler için %0,2’si, meskenler için %0,2 ve işyerleri için %0,4’ dür.





Emlak Vergisini indirimli ödeme koşulları var mıdır? Varsa koşulları nelerdir?





Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması durumunda emlak vergilerini 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurmaları gerekmektedir.

Emeklilerin vergi muafiyetinden yararlanma şartları nelerdir?





Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2' yi geçmeyen tek mesken dışında başka meskeni bulunmamalıdır. (Varisli hisseli vb. ikinci bir mesken veya işyerinin olmaması gerekir)





Bu meskenin muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılması gerekir.(Yazlık, Kışlık, işyeri vb taşınmazlar muafiyetten faydalanamaz)