1 Nisan şakaları örnekleri: Arkadaş ve sevgiliye evde yapılabilecek basit, kolay 1 nisan şakaları sözleri

Bugün 1 nisan şakaları ülkemizde gündemin en çok araştırılan konusu oldu. Haberimizde yer verdiğimiz 1 nisan şakaları ile sevdiklerinizi komik durumlara düşürebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli iki unsur vardır; huzur ve güven. Bugün sevdiklerinize 1 nisan şakaları yaparken, kimsenin güvenliğini tehlikeye düşürmemeye ve kimseyi huzursuz etmemeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Haberimizde hazırladığımız, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza ve sevgilinize yapabileceğiniz 1 nisan şakaları seçenekleri ile komik ve güldüren anlar yaşayabilirsiniz. İşte, en komik 1 nisan şakaları...

1 NİSAN ŞAKALARI İLE KOMİK ANLAR YAŞAYIN

En komik 1 Nisan şakaları haberimizde sizin için derledik. İşte, eş, dost, arkadaş ve sevgiliye 1 nisan şakaları:

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DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

diş macunlu bisküvi ile 1 nisan şakası

Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Şaka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız sonra arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak bööööoo bu ne bicim bisküvi diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvicide azınıza atarsınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

nereye bakıyor bunlar 1 nisan şakası

Kalabalıkta yapılan şakalar vardır. Bunlar klasikleşmiş şakalar olsa da bir bahsedelim. Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kal dirilir. Çok kişi olması inandırıcılığı arttırır. Ya da ip yerine sanki bir şey varmış gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakılır. Bu arada şaka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için bir kişi görevlendirilir. Hep birlikte yukarı bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir şakadır

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BOYALI DÜRBÜN

boyalı dürbün şakası

Bu şakayı bilmeyen birini bulursanız uygulayabilirsiniz. Bir borunun ağız kısmi siyaha boyanır. Uygulama alanında kendiniz gözünüze değdirmeden bakarsınız. AA! Ne enteresan bir de sen baksana şundan dersiniz. O kişi alır bakar “ebe ne olmuş bir şey yok ki" der fakat gözünün etrafındaki halkadan habersizdir. Bu şakayı birde reçel sürerek deneyin isterseniz o da çok hoş olur.

SICAK ÇAY BARDAĞI

Az bilinen bir şakadır bu. Masada oturuyorsunuzdur. Bir bardak cay ya da su gelmiştir. Yoksa gidip alin gelmesini beklemeyin. Kurbana denir ki iki başparmağını masanın kenarına koyacaksın ben de bardağı iki parmağının üstüne koyacağım hadi bakalım devirmeden alabilecekmişsin. Tamam demesi için değişik gaz vermeler de yapılabilir. Bardağı koyun o biraz uğraşacak ve alamayacak hadi çek sunu diyecek. Siz ise tabi ki çekmeyeceksiniz, çekip gideceksiniz o ise çırpınıp duracak.

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KİBRİT KUTUSUNDA TÜYLÜ CİSİM

kibrit kutusunda tüylü cisim şakası

Kibrit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumağı koyacaksınız. Buna ince görünmez bir sicim bağlayıp alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak kösesine bantla yapıştıracaksınız. Kibrit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecektir. Ve böylece yumak kutudan fırlayan acayip bir böcek hissi verecektir. Uygulaması size kalmış. Not: yumak içerden kutuya takılmasın diye köseye üçgen bir rampa kurulması faydalı olur 1 Nisan şakaları

PÖRTLEYEN MANDALİN

Mandalina altından para büyüklüğünde küçük bir kapak açılır. Kapak daha sonra yerine yerleştirileceği için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyve kısmi çay kasığı yâda başka bir şey yardımıyla itinayla çıkarılır. İçerideki boşluğa mayonez, reçel ya da un gibi şeyler doldurulur. Kapak uygun bir şekilde yapıştırılır.(Belli olmayacak şekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayı soymak için eliyle bir basınç uygular bu basınç meyveyi pörtletip içini dışına çıkarır.

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FOTOMONTAJ

Tanıdığımız birini fotoğrafı varsa bundan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yaparız. Sonra gazeteyi onun okumasını sağlarız bir yandan da kenarda durup ne yapacağına bakarız. İyi uygulandığı takdirde çok eğlendirici olur bu şaka. Bir keresinde “Vara kullanan yaslı adam nadaslarla yakalandı" konulu bir haberde basariyle uygulandığına tanık olduk bu şakanın.

KUSMA

Önce güzel bir melemen yaparsınız soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir

ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız. Dikkat edin çevredeki insanlar üzerinize kusmasın :) Bu çok mu iğrenç oldu :)

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PATATES LOKUM ŞAKASI

Patatesi lokum boyutunda küp küp kesiyoruz sonra onu una buluyoruz lokum oluyor. Birbirine çok benziyor, sonra onu anne babanıza ya da diğer arkadaşlarınıza yedirin.

Sprey Kutusu : Elinize bir sprey kutusu alın içini suyla doldurun ve hocanızın yanına gidin yanında hapşururmuş gibi yapın ve aynı anda spreyi sıkın görün bakın ne oluyor ? Biz hocaya spreyi gösterdiğimiz halde 15 dk kendine gelemedi.

KAYIP ARANIYOR ŞAKASI

Yine sela şakasında olduğu gibi bu da düşman başına diyebileceğimiz arkadaşlar tarafından yapılmış bir şaka. Arkadaşlarının vesikalık fotoğrafının altına “kayıp aranıyor, akli dengesi yerinde olmamakla beraber tehlikelidir, ısırabilir, bulanların insanlık namına aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur" yazıp bunu broşür olarak bastırdıktan sonra tüm apartmanlara yapıştırırlar.. Arızalı Asansör : Arızalı bir asansör bulun ve arızalı uyarısını kaldırın. Tam eşek şakası olur :) Ya da tam tersini sağlam asansöre arızalıdır yazın.

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Kaynanaya Şaka Kaynananızın evine tüp siparişi verin. kaynananızın evine damacana su ısmarlayın. Kaynananızın evine kanser dolayısıyla acil satılık kağıdı yazın mahalleye rezil olsun. Kayınpeder: Bir imama gidip hocam bir cenaze var yıkar mısın deyin, kayınpederin adresini verin. İlan Telefonu : Komşularınızın pencerelerine ve dükkanlara BURASI KİRALIK yazısı yapıştırıp, müracaat için sevmediğiniz birinin telefonunu verin. Kedim Kayboldu: Sokağa van kedinizin kaybolduğunu bulana 5 milyar vereceğinizi yazın. Kedi getirenlere bu benim kedim değil deyip almayın.

Akşama kuzu var : Eşe dosta telefon edip kuzu kestiğinizi akşam 6 da yemeğe beklediğinizi söyleyin, sonra işkembe çorbası içirin.

Misafirlikten Cayma: Eşe dosta telefon edip akşam oturmaya geleceğinizi söyleyin. Hazırlık yaptırın ama son anda cayın.

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Öğrenciler İçin : Sınıf defterinin arasına siyah ipliği topak yapıp koymak. öğretmen açınca da örümcek deyip çığlık atmak. öğretmeni korkutmak.

Ayrılık Şakası: Arkadaşın sevgilisinin cep telefonu çaktırmadan alınır ve arkadaşa ayrılık mesajı çekilir. Akşam meyhaneye gidip şaka açıklanır.

Kolay Bilgisayar Ekranı Şakası: Basit fakat etkili bir numara: tüm masaüstünün bir ekran resmini (screenshot) alın ve kurbanınızın bilgisayarında bu resmi arka plan yapın. Daha sonra araç çubuğunu ve kısa yol simgelerini gizleyin ve zavallı kurbanınızın tekrar kontrolü sağlamak için yaptığı çabaları kahkahalarla izlemeye hazır olun. Diğer bir masaüstü şakası ise bu masaüstü resmini duvar kâğıdı yaparak, kurbanlarınızı en azından bir saniyeliğine de olsa monitörlerinin bozulduğuna inandırmak olabilir.

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ÜNLÜ ŞAKASI

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

SOYA SOSU ŞAKASI

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.