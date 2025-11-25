Epic Games’in sıradaki ücretsiz oyunu ne olacak? İşte ilk ipuçları

Yeni Şafak
23:16 25/11/2025, Salı
Epic Games Store haftanın ücretsiz oyununu açıkladı. 27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında erişime açık olacak yapım oyun severlerin dikkatini çekti. Peki sırada hangi oyun var?

Epic Games Store, her hafta düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyun kampanyasıyla kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Steam’e kıyasla agresif fiyat politikası ve sürekli verdiği hediye oyunlarla öne çıkan platform, bu haftaki ücretsiz yapımını resmi olarak duyurdu.


Haftanın ücretsiz oyunu: Universe for Sale

Bu haftanın ücretsiz oyunu, bağımsız yapımlar arasında güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Universe for Sale oldu. Tamamen elle çizilmiş görselleri, klasik tıklamalı oynanışı ve atmosferik bilimkurgu hikâyesiyle dikkat çeken oyun, Jüpiter’in yörüngesinde bulunan sıra dışı bir uzay istasyonunda geçiyor.


Oyuncular, limanları yöneten zeki orangutanların ve gizemli bir tarikatın etrafında şekillenen hikâyede bilimkurguyla harmanlanmış bir gizemi çözmeye çalışıyor. Sanatsal çizimleri ve özel animasyonlarıyla öne çıkan yapım, keşif odaklı oyunları sevenler için ideal.


Universe for Sale, 27 Kasım-4 Aralık tarihleri boyunca ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.


Zoeti ve Godzilla Voxel Wars hâlâ ücretsiz

Epic Games, bu hafta Universe for Sale’i hediye ederken, geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak sunulan iki oyunun da indirmeye açık olduğunu hatırlattı:

Zoeti

Godzilla Voxel Wars

Bu oyunları belirtilen süre içerisinde Epic Games hesabınıza eklediğinizde kalıcı olarak sahip olabiliyorsunuz.


Gelecek haftanın oyunu için geri sayım başladı

Epic Games, ücretsiz oyun kampanyasını haftalık döngüyle sürdürdüğü için gözler şimdi 4 Aralık’ta açıklanacak yeni oyuna çevrilmiş durumda. Platformun yıl sonuna doğru kullanıcıları sevindiren büyük kampanyalar düzenlediği biliniyor. Bu nedenle, önümüzdeki hafta veya aralık ayı boyunca büyük yapımların da ücretsiz olarak gelebileceği konuşuluyor.

