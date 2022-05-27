Özgün Er Rezzak ne demek? Allahın Er-Rezzak isminin anlamı
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Er Rezzak ne demek? Allah'ın Er-Rezzak isminin anlamı

Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Bu isimlere "esmaül hüsna" yani Allah'ın en güzel isimleri denir. Bu esmaların arasında er-Rezzak ismi bulunuyor. Peki, er-Rezzak ismi ne demek? İşte, Allah'ın er-Rezzak isminin anlamı ve er-Rezzak isminin geçtiği ayetler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Er Rezzak ne demek? Allahın Er-Rezzak isminin anlamı ​
Er-Rezzak ismi ne demektir?

Göklerin ve yerde bulunan her şeyin O'na ait olduğunu tanımlayan er-Rezzak esmasının anlamı ne dir? İŞte, er-Rezzak ismine dair bilgiler ve er-Rezzak esmasının geçtiği ayetler.

ER-REZZAK NE DEMEK?

Er Rezzak, Esma-ül Hüsra'da geçen Allah'ın isimlerinden biridir. Er-Rezzak anlamı bakımından rızka kefil olmak ve onu vermek anlamına gelmektedir. Kur'an'ı Kerim'de Hud suresi içinde yer alan Er- Rezzak ismi hayırlı bir fazilete sahiptir.

İsmin anlamını ve faziletlerini en iyi şekilde Hud suresi açıklamaktadır. Duanın ya da namazın ardından söylenen "Ya Rezzak" Allah'ın rızkına ve berekete yorumlanmaktadır.

ER REZZAK ESMASININ GEÇTİĞİ AYETLER

  • “Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah’tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O’ndan başka ilân yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?” (Fatır-3. Ayet Meali)
  • “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Allah o canlının durdugu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir.(Bunların) hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da)dır.” (Hud-6. Ayet Meali)
  • “Nice canlılar vardır ki, ışıklarını kendileri elde edemezler. Sizin de onların da rızkını Allah verir. O işitir ve bilir.” (Ankebut-60. Ayet Meali)
  • “Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” (Zariyat-58. Ayet Meali)
  • “Gökten bereketli bir su indirdik, kullara rızık olmak üzere onunla bahçeler, biçilecek taneli eminler, küme küme tomurcukları olan boylu hurma ağaçları yetiştirdik. O su ile ölü yeri dirilttik. İşte insanların diriltilmesi de böyledir.” (Kaf suresi : 9-11. Ayet Meali)
  • “Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dinlediğinde de kısar. O her şeyi bilendir.” (Şura-12. Ayet Meali)

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