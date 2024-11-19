19 Kasım, Dünya Erkekler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, erkeklerin sağlığı, mutluluğu ve toplumdaki rolleri hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İşte 19 Kasım Dünya erkekler günü kutlama sözleri ve mesajları.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu gibi, 19 Kasım da Dünya Erkekler Günü olarak kutlanıyor. Uluslararası bir Erkekler Günü ilan edilmesi çağrıları ilk kez 1960'larda duyuldu ama bu günün resmen ilanı 1990'ları buldu. Erkekler Günü artık her yıl 19 Kasım'da 60'dan fazla ülkede kutlanıyor. İşte 19 Kasım Dünya erkekler günü kutlama sözleri ve mesajları.
Dünya Erkekler Günü Mesajları ve Sözleri:
Güçlü olmak kadar sevgi dolu olmak da erkeği erkek yapar. Dünya Erkekler Günü kutlu olsun!
Aile ve benim için yaptığın tüm fedakarlıklar için teşekkür ederim baba. Bu uluslararası erkekler gününde, hayalimizi gerçekleştirmemiz için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istiyorum.
Toplumu inşa eden onun bireyin emeği değerlidir. Hayatı güzelleştiren tüm kişilerin günü kutlu olsun.
Duygularını paylaşabilen ve sevgiyle hareket eden erkekler, dünyada daha yaşanabilir. Dünya Erkekler Günü kutlu olsun!
Ailesine ve toplumuna katkı sağlayan tüm erkeklere minnetle. Bugün sizin gününüz, kutlu olsun!
Erkek olmak sadece fiziksel güçle değil, kalp gücüyle kayıtlıdır. Dünya Erkekler Günü'nüz kutlu olsun!
Bugün tanıdığım en şefkatli insanları onurlandırmak için mükemmel bir gün. Dünya Erkekler Günü'nü kutlarım.
Bana verdiğin sevgi ve ilgi için teşekkür ederim. En iyisini hak ediyorsun. Mutlu Erkekler Günü.
Baba, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham verdin. Hayalime ulaşmama yardım ettin. Hayatımda olman beni en büyük huzurum, süper kahramanıma mutlu erkekler günü.
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