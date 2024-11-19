Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 19 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Bugün ne günü sorusu, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir merak konusudur. Özel günler, tarihsel olaylar veya güncel gelişmeler, bu sorunun cevabını merak etmemize neden olur. 18 Kasım 2024 tarihinde Türkiye ve dünyada öne çıkan bazı gelişmeler şu şekildedir:

Bugün ne günü?

Dünyada Kadınlar Günü kutlandığı gibi Erkekler Günü de kutlanmaktadır. Uluslararası Erkekler Günü her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

19 Kasım 2024 Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyerek liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi resmi törenle karşılayacak. İkili, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yenidoğan Çetesi davası

Para kazanma uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Yenidoğan Çetesi davası bugün de devam ediyor.

Ekonomi:

Ekonomi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 artışla 9.430,99 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 0,34 değer kazandı.

Döviz Kurları: İstanbul serbest piyasada dolar 34,6120 TL'den, euro ise 36,6720 TL'den işlem görüyor.

Hava Durumu:

İstanbul: Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 15°C civarında seyrediyor. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Spor Gündemi

Ümit Milli Futbol Takımı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak özel maçta Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında Almanya'yı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından; Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları yapılacak.

Dünya Gündemi:

19 Kasım 2024 tarihinde dünya genelinde öne çıkan bazı gelişmeler şu şekildedir:

G20 Liderler Zirvesi: 18-19 Kasım tarihlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, küresel ekonomi, iklim değişikliği ve uluslararası güvenlik konuları ele alındı.

Uluslararası Etkinlikler: Kasım ayı boyunca dünya genelinde çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenleniyor. Örneğin, 3 Kasım'da İran'da 1979'da ABD elçiliğinin işgal edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Ekonomi ve Finans: Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki beklentilerle karışık bir seyir izliyor.

19 Kasım: Tarihte bugün neler oldu?

1595 - Koca Sinan Paşa, Eflak Seferindeki başarısızlığı nedeniyle azledildi. Yerine Tekeli Lala Mehmed Paşa Sadrazam oldu. Ancak Tekeli Lala Mehmed Paşa'nın 29 Kasım 1595'te ölümü üzerine, 1 Aralık 1595'te beşinci ve son kez tekrar göreve getirilecekti.

1808 - İstanbul'da Kandıralı Mehmed önderliğinde ayaklanma çıktı. Beş bine yakın yeniçeri ve dört yüze yakın sekban öldü.

1863 - Abraham Lincoln, Gettysburg Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Gettysburg Konuşması'nı yaptı.

1881 - Ukrayna'da Odessa'nın güneybatısındaki Großliebenthal köyüne meteor düştü.

1900 - Birleşik Krallık'ta, seçme ve seçilme hakkı isteyen 119 kadın, Avam Kamarası'na zorla girmekten tutuklandı.

1926 - Troçki ve Zinovyev, Sovyetler Birliği politbüro'dan kovuldu.

1938 - Atatürk'ün naaşı, İstanbul'dan Ankara'ya, hazin bir törenle yola çıkarıldı.

1941 - Birleşik Krallık, Kuzey Afrika'da Alman ve İtalyanlara karşı saldırıya geçti.

1942 - Beslenme, giyecek ve yakacak için "Harp Ekonomisi Bürosu" kuruldu.

1942 - II. Dünya Savaşı: Doğu Cephesi'nde Kızıl Ordu birliklerinin Stalingrad'daki Alman kuşatmasına karşı taarruza geçti. (Uranüs Harekâtı)

1943 - III. Tarih kongresi toplandı.

1946 - Afganistan, İzlanda ve İsveç, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1949 - İstanbul Radyosu, Harbiye'deki yeni binasında tekrar yayınına başladı.

1954 - Sammy Davis, Jr., San Bernardino-Kaliforniya'da geçirdiği bir trafik kazasında sol gözünü kaybetti.

1960 - Af çıktı. Aftan 15 bin tutuklu ve hükümlü yararlandı.

1967 - TBMM, Hükûmete ülke dışına asker gönderme yetkisi verdi. Donanma alarma geçirildi, Ankara'daki 28. Tümen İskenderun'a hareket etti.

1977 - Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail'i ziyaret eden ilk Arap lider oldu.

1977 - Portekiz Havayollarına ait bir Boeing 727, Madeira adalarında düştü: 130 kişi öldü.

1984 - BM görevlisi Enver Ergun, Viyana'da Ermeni saldırganlarca öldürüldü.

1985 - ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov, Cenova'da ilk kez buluştu.

1988 - Pakistan'da Benazir Butto Başbakan seçildi.

1990 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) toplandı; 21 Kasım'da "Paris Şartı" imzalandı.

1991 - Süleyman Demirel Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi ve Erdal İnönü Başkanlığındaki Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyonu ile 49. Hükümet kuruldu. Erdal İnönü Başbakan Yardımcısı oldu.

1992 - İstanbul'da polis otosuna açılan ateşte 4 polis memuru öldürüldü. Saldırıyı Dev-Sol üstlendi. Polislerin cenaze töreninde "Kahrolsun İnsan Hakları" sloganı atıldı.