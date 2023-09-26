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Esenyurt'ta bıçaklı sopalı saldırı! İşçilere yevmiye yerine dayak

İstanbul Esenyurt'ta iki işçi, yevmiyelerini istedikleri için hastanelik oldu. İş yeri sahibi ve yanındaki grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğrayan gençlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

08:59 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Esenyurt'ta gençlerin çalıştıkları iş yerinden yevmiyelerini istemesi suç oldu

Esenyurt'ta gençlerin çalıştıkları iş yerinden yevmiyelerini istemesi suç oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 gencin çalıştıkları iş yerinden yevmiyelerini istemesi suç oldu. 2 işçi, iş yeri sahibi ile yanındaki grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Hastanelik olan gençlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Ücretlerini alamayan 2 gence sopalı ve bıçaklı saldırı

Ücretlerini alamayan 2 genç, önce iş yeri sahiplerini arayarak yevmiyelerini istedi. Telefon konuşması sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra ise iş yeri sahibi, yanındaki eli sopalı ve bıçaklı kalabalık bir grupla gençlerin yanına geldi.

Tartışma esnasında geçler, eli sopalı ve bıçaklı grubun saldırısına uğradı. 2 genç kaçmaya çalışırken bir binanın girişinde sıkıştırılarak feci şekilde darp edildi. Kalabalık grup, kavga sonrası dağılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gençlerin durumu ağır

Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 gencin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

Esenyurt tekel bayi saldırısı soruşturmasında son durum gelişmesi. İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetmişti. Tekel bayi cinayetinde 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Tekel bayii saldırısında kim tutuklandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.


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