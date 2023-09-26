Esenyurt'ta gençlerin çalıştıkları iş yerinden yevmiyelerini istemesi suç oldu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 gencin çalıştıkları iş yerinden yevmiyelerini istemesi suç oldu. 2 işçi, iş yeri sahibi ile yanındaki grubun bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Hastanelik olan gençlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Ücretlerini alamayan 2 gence sopalı ve bıçaklı saldırı
Ücretlerini alamayan 2 genç, önce iş yeri sahiplerini arayarak yevmiyelerini istedi. Telefon konuşması sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra ise iş yeri sahibi, yanındaki eli sopalı ve bıçaklı kalabalık bir grupla gençlerin yanına geldi.
Tartışma esnasında geçler, eli sopalı ve bıçaklı grubun saldırısına uğradı. 2 genç kaçmaya çalışırken bir binanın girişinde sıkıştırılarak feci şekilde darp edildi. Kalabalık grup, kavga sonrası dağılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gençlerin durumu ağır
Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 gencin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.