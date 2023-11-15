EURO 2024 Elemeleri Kasım ayı maç takviminde karşılaşmalar yarın başlayacak.
’nde 12 ülke turnuva bileti arayacak. Almanya’nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 8’i geçtiğimiz ekim ayında belli oldu. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra; İngiltere, İspanya, İskoçya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Portekiz 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. Gruplarda Kasım ayı maç takviminde karşılaşmalar yarın başlayacak. EURO 2024 haftanın maç programı ve fikstürü haberimizde.
EURO 2024 ELEMELERİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
EURO 2024 ELEMELERİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
16 KASIM PERŞEMBE
16 KASIM PERŞEMBE
Elemelerde oynanacak maçlar şöyle:
A Grubu
A Grubu
20.00 Güney Kıbrıs - İspanya
(S SPORT PLUS, S SPORT 2)
20.00 Gürcistan - İskoçya
F Grubu
F Grubu
20.00 Azerbaycan - İsveç
(S SPORT PLUS)
20.00 Estonya - Avusturya
G Grubu
G Grubu
20.00 Bulgaristan - Macaristan
22.45 Karadağ - Litvanya
J Grubu
J Grubu
22.45 Lüksemburg - Bosna Hersek
(S SPORT PLUS)
22.45 Slovakya - İzlanda
(S SPORT PLUS)
22.45 Lihtenştayn - Portekiz
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜR
EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜR
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI
#EURO 2024
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Türkiye
#D Grubu
1 saat önce