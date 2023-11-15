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EURO 2024 Elemeleri son haftası yarın başlayacak: Almanya bileti alacak 12 takım daha belli oluyor

EURO 2024 Elemeleri Kasım ayı maç takviminde karşılaşmalar yarın başlayacak. Oynanan maçların ardından Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada mücadele edecek 12 takım daha belli olacak. A Milli Futbol Takımı, D Grubu’nda 16 puanla son hafta maçlarına lider girerken, Galler ve Hırvatistan’ın 10’ar puanı bulunuyor. Bu iki ülke, kasım ayında 2 maça çıkacak. Galler, son maçta Türkiye’yi konuk edecek. Peki, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde hangi maçlar var? İşte EURO 2024 haftanın maç programı.

11:03 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EURO 2024 Elemeleri Kasım ayı maç takviminde karşılaşmalar yarın başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri Kasım ayı maç takviminde karşılaşmalar yarın başlayacak.

’nde 12 ülke turnuva bileti arayacak. Almanya’nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 8’i geçtiğimiz ekim ayında belli oldu. A Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra; İngiltere, İspanya, İskoçya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Portekiz 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak. Gruplarda Kasım ayı maç takviminde karşılaşmalar yarın başlayacak. EURO 2024 haftanın maç programı ve fikstürü haberimizde.

EURO 2024 ELEMELERİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

16 KASIM PERŞEMBE

Elemelerde oynanacak maçlar şöyle:

A Grubu

20.00 Güney Kıbrıs - İspanya
(S SPORT PLUS, S SPORT 2)

20.00 Gürcistan - İskoçya

F Grubu

20.00 Azerbaycan - İsveç
(S SPORT PLUS)

20.00 Estonya - Avusturya

G Grubu

20.00 Bulgaristan - Macaristan

22.45 Karadağ - Litvanya

J Grubu

22.45 Lüksemburg - Bosna Hersek
(S SPORT PLUS)
22.45 Slovakya - İzlanda
(S SPORT PLUS)

22.45 Lihtenştayn - Portekiz

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ FİKSTÜR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI








#EURO 2024
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Türkiye
#D Grubu
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