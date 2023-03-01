EYT düzenlemesi yasalaştı
EYT kanun teklifi Meclis’te kabul edilip yasalaştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının kısa bir sürede Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.
EYT'den emekli olanlar kaç gün içinde yeniden çalışmaya başlayabilir?
- Teklifin birinci maddesi üzerinde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi kabul edildi. Buna göre, işverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.
EYT’den emekli olan kamu memurların işten ayrılma zorunluluğu kalktı mı?
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.
Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayıldı mı?
Yaş şartı olmadan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayarak emekli olabilecek. Ancak EYT yasasında staj ve çıraklık sigortası başlangıç olarak yer almadı.
EYT başvurusu nereden yapılacak?
EYT şartlarını taşıyan herkes e-Devlet üzerinden veya bizzat SGK'ya kişisel bilgileri içeren form ile başvuru yapabilecek. EYT'de emeklilik hakkı kazananlara bir tahsis numarası verilecek. Emekli Sandığı mensupları ise başvurularını kendi kurumları aracılığı yapacak.
EYT e devlet başvurusu nasıl yapılacak?
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.