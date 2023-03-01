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EYT’den emekli olup yeniden çalışacaklar bu habere dikkat: 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve 395 oyla kabul edildi. EYT kanun teklifin göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor. EYT şartlarını taşıyan herkes e-Devlet üzerinden emeklilik başvurularını gerçekleştirecek. Peki e devlet EYT başvurusu nasıl yapılacak? EYT'den emekli olanlar kaç gün içinde yeniden çalışmaya başlayabilir?

10:35 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT düzenlemesi yasalaştı

EYT düzenlemesi yasalaştı

EYT kanun teklifi Meclis’te kabul edilip yasalaştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının kısa bir sürede Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

EYT’den emekli olanlar tekrar çalışabilir mi?

EYT'den emekli olanlar kaç gün içinde yeniden çalışmaya başlayabilir?

  • Teklifin birinci maddesi üzerinde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi kabul edildi. Buna göre, işverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

EYT’den emekli olan kamu memurların işten ayrılma zorunluluğu kalktı mı?

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

EYT staj çıraklık sigorta başlangıcı

Staj ve çıraklık sigorta başlangıcı sayıldı mı?

Yaş şartı olmadan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayarak emekli olabilecek. Ancak EYT yasasında staj ve çıraklık sigortası başlangıç olarak yer almadı.

e devlet EYT başvurusu

EYT başvurusu nereden yapılacak?

EYT şartlarını taşıyan herkes e-Devlet üzerinden veya bizzat SGK'ya kişisel bilgileri içeren form ile başvuru yapabilecek. EYT'de emeklilik hakkı kazananlara bir tahsis numarası verilecek. Emekli Sandığı mensupları ise başvurularını kendi kurumları aracılığı yapacak.

EYT e devlet başvurusu nasıl yapılacak?

e-Devlet
sistemine giriş yaptıktan sonra ‘
gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belges
i’ne tıklayın.
Ardından sayfada çıkan
yeni başvuru
sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘
yaşlılık aylığını
" seçin.
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘
4A
’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘
4B
’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘
başvur
’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer
iletişim bilgilerini
de doldurun.
Aylık alıyor mu
?’ sorusunu da "
evet
" veya "
hayır
" olarak yanıtlayın.
Son aşamada ‘
ileri
’ butonu ardından ‘
başvur
’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

Yeni yıldan sonra askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? 2023 Askerlik ve doğum borçlanması tutarı
Yeni yıldan sonra askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? 2023 Askerlik ve doğum borçlanması tutarı

Askerlik ve doğum borçlanma tutarları EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. EYT emeklilik için prim gün sayısı noksan olanlar borçlanma yaparak eksik günlerini tamamlayabilmekte. Asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapılarak, 2023 net asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Asgari ücrete gelen zam sonrası askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlerin tutarları da arttı. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar? EYT için askerlik borçlanması ne kadar ödenir? İşte emeklilikte borçlanma tutarları.

#EYT
#eyt e devlet başvurusu
#eyt yeniden çalışma
1 saat önce
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EYT’den emekli olup yeniden çalışacaklar bu habere dikkat: 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı
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