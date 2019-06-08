Fatih Ağına Nasıl Bağlanılır?

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GTA Vice City Hileleri

Grand Theft oyunu oynayanların bağılı hale geldiği son derece yüksek performanslı bir oyundur. Bu oyun için ihtiyaç duyulan şey sadece kesintisiz yola devam etmenizi sağlayacak olan oyun hileleridir. Oyunun 5.böümü olan bu macerada, Tommy ile farklı bir karakter ve de oyun stratejisi ilişkisine sahip olmanız şart.

Oyun sizi bir anda içine alabilecek kadar hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle oyun içerisinde bir türlü oyuncaların geçemediği bölümlerden olan helikopterli bölüm, artık geçilebilir hale geldi. Bunun altın yatan sır ise tabi ki, Fatih ağına bağlanmanızdır. Oyuncuların en çok sevdiği hilelerden olan; GTA vice city hileleri için aklınızın almayacağı kadar kolay bir yol bulan sayfa; bunun karşılığında ise sizlerden bir şey talep etmiyor.

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