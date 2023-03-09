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Sevilla - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam yaşanacak

Fenerbahçe- Sevilla maçı bugün gerçekleşecek. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, bugün yaşanacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri...

14:12 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Sevilla

Fenerbahçe-Sevilla

Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda İspanya La Liga ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler, bu turu galibiyetle geçerek avantaj elde etmek isterken, teknik direktör Jorge Jesus bu maçın 11'ini de netleştirdi.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDAN GALİBİYET HEDEFLİYOR!

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te, ikinci maç 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galip gelerek İstanbul'da işi bitirmek istiyor.

FRANSIZ HAKEM LETEXIER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Sevilla arasında Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da da Pierre Gaillouste oturacak.

SEVILLA FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da eski Galatasaraylı yıldızlar Marcao, Fernando Reges ve Alex Telles de forma giyiyor.



#fenerbahçe
#sevilla
#uefa konferans ligi
1 saat önce
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Sevilla - Fenerbahçe mücadelesi bu akşam yaşanacak
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