FED faiz kararı Ekim 2025: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi gelirse dolar ve altın nasıl tepki verecek? İşte tahminler

ABD Merkez Bankası (FED) Ekim 2025 faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarının yönünü belirleyecek kritik karar 29 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. ABD’de enflasyonun yavaşlaması, istihdam piyasasında soğuma sinyalleri ve ABD-Çin ilişkilerinde yaşanan yumuşama, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Piyasalarda Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına “kesin gözüyle” bakılırken, yatırımcılar Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklanmış durumda. Ekonomistler, Ekim ayındaki bu adımın yalnızca ABD değil, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para politikalarını da doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.





Ekim ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Federal Reserve), 2025 yılı takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Toplantının ardından 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de (TSİ) faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.





Kararın açıklanmasının hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında hem son verileri hem de para politikasına ilişkin yeni yol haritasını değerlendirecek.





Analistlerin beklentisi: 25 baz puanlık faiz indirimi

Küresel yatırım çevrelerinde Ekim ayında faiz indirimi olasılığı “yüksek ihtimal” olarak görülüyor. ABD’de son aylarda enflasyon oranlarının yavaşladığı, işsizlik başvurularının arttığı ve imalat sektöründe yavaşlama sinyalleri alındığı raporlanıyor. Bu tablo, FED’in uzun süredir beklenen faiz gevşeme sürecini hızlandırabileceğine işaret ediyor.





Nomura, Bank of America Global Research ve Goldman Sachs gibi büyük finans kurumları, Ekim ayında 25 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Aralık toplantısında ise ek bir indirimin daha gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.





FED’in olası indirimi neye dayanıyor?

FED’in olası faiz indirimi kararı, birkaç temel ekonomik göstergeye dayanıyor:

Enflasyon düşüş eğiliminde: Eylül ayı TÜFE verisi, yıllık bazda %2,4’e gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi.

İstihdamda yavaşlama: İş gücü piyasasında soğuma emareleri görülüyor. Haftalık işsizlik başvuruları yükselirken, yeni istihdam artışı son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Küresel belirsizlikler : ABD-Çin arasındaki ticari gerilimin azalması ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi adımları, FED’in “küresel uyumlu gevşeme” stratejisini destekliyor.

Finansal istikrar: Uzmanlar, faizlerin uzun süre yüksek kalmasının resesyon riskini artırabileceği konusunda FED yönetimini uyarıyor.





Piyasalar ne bekliyor?

Piyasalar, FED kararına günler kala iyimser bir fiyatlama içerisinde. Dolar endeksi (DXY) son bir haftada %0,6 geriledi. Altın ons fiyatı yeniden 2.450 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin 71 bin dolar seviyesini test ederken, ABD borsalarında (özellikle Nasdaq ve S&P500) yukarı yönlü hareketler güçlendi.











