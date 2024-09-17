FED faiz kararı ne oldu son dakika? Eylül ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne çıktı? Dolar, altın, piyasalar...

"FED faiz kararı ne oldu son dakika? Eylül ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne çıktı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. FED'in bu toplantısında alacağı karar, Dolar, altın, borsa ve kripto paralar üzerinde doğrudan etkili olacak. İşte bu süreçle ilgili detaylar
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.
Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.
KASIM AYINDA 50 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.