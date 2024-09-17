FED faiz kararı ne oldu son dakika? Eylül ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne çıktı? Dolar, altın, piyasalar...

"FED faiz kararı ne oldu son dakika? Eylül ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne çıktı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. FED'in bu toplantısında alacağı karar, Dolar, altın, borsa ve kripto paralar üzerinde doğrudan etkili olacak. İşte bu süreçle ilgili detaylar