Fenerbahçe Beşiktaş CANLI izle! FB-BJK CANLI skor

Fenerbahçe Beşiktaş derbisini canlı izlemek, canlı skor takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş lig tarihinde 125. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 46’ye 39 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş ile mücadele etti. Lig tarihinde daha önce 124 kez karşılaşan iki takımda sarı-lacivertliler, 46 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 39 galibiyet aldı. 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yarın Kadıköy’de oynanacak maç ile 125. kez karşılaşmış olacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak ve derbi maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’de Beşiktaş’ı ağırladığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi en son Nisan 2005’te bir Süper Lig maçında 4-3 yenmişti.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI SKOR TAKİBİ

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Eylül derbilerinde Beşiktaş önde

Fenerbahçe, eylül ayında Süper Lig’de oynanan 24 derbinin sadece yedisini kazanırken, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise oynadığı 27 maçta sekiz galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında eylül ayında oynanan maçlarda ise denklik söz konusu. İki takım da bu maçlarda üçer galibiyet alırken, iki maç berabere sonuçlandı.

Derbilerde 12 kırmızı kart

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son altı resmi maçın beşinde kırmızı kart çıktı. Bu altı maçta taraflar toplam 12 kırmızı kart görürken bu kartları eşit şekilde paylaştı.

Şenol Güneş’ten 10 galibiyet

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’de 18 derbide sadece 4 kez mağlup olurken, 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Güneş’in aldığı 4 mağlubiyetin 2’si Fenerbahçe deplasmanında gerçekleşti. Şenol Güneş, teknik direktör olarak Fenerbahçe ile Süper Lig’de karşı karşıya geldiği 35 maçın sadece beşinden galip ayrıldı ve 20 mağlubiyet, 10 beraberlik elde etti.

Cocu’nun ilk derbisi

Fenerbahçe’nin bu sezon başına geçen Teknik Direktör Phillip Cocu ilk kez bir derbide sarı-lacivertlilerin başında olacak. Hollandalı teknik adam daha önce Süper Lig’de 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

Derbide Quaresma etkisi

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma derbilerde kendisini gösteriyor. Siyah-beyazlıların Süper Lig’de Fenerbahçe’ye attığı son beş golün üçünde Quaresma’nın etkisi var. Portekizli futbolcu Beşiktaş’ın attığı 5 golün 2’sini atarken 1’de asist yaptı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası öncesi siyah-beyazlı ekipte Gary Medel cezalı olduğundan forma giyemezken, Atiba Hutchinson ve Adriano’nun durumu maç saatinde belli olacak. Fenerbahçe’de ise cezalı oyuncu bulunmazken Tolga Ciğerci sakatlığı dolayısıyla kadroda bulunmayacak.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de kritik eksik Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli takıma, savunma oyuncusu Skrtel ve golcü futbolcu Soldado'dan kötü haber geldi.Son dakika olarak aktarılan bilgilere göre tecrübeli iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.33 yaşındaki Skrtel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5, Soldado ise 3 lig maçına çıkmıştı.Derbi sosyal medyada başladı

Derbinin VAR’ı Halis Özkahya oldu

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Halis Özkahya oldu.Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu. Özkahya’nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.

beIN Sports maç özetleri ve golleri! Süper Lig 6. hafta toplu maç sonuçları ve özetleri Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir zorlu rakipleriyle karşılaşıyor. Sezona iyi başlamak adına her 3 puanın altın değerinde olduğu bu haftalarda rakipler kıyasıya mücadele edecek. Maç özetleri ise beIN Sports ekranlarından izlenecek.beIN Sports maç özetleri nasıl izlenir?Aşağıdaki bağlantılar üzerinden beIN Sports maç özetleri sayfasına ulaşabilir ve istediğiniz takımın özetini izleyebilirsiniz.Özet için tıklayınızGalatasaray Kasımpaşa maç özeti! GS Kasımpaşa maç sonucu ve özetiSpor Toto Süper Lig21 Eylül20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)22 Eylül13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)23 Eylül Pazar:16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)19.00 Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)24 Eylül Pazartesi:21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Fenerbahçe’den Beşiktaş maçı paylaşımı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş maçı için ‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ paylaşımlarında bulundu.Fenerbahçe, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ adı altında Ülker Stadı, Alex heykeli ve Yoğurtçu Parkı’ndan görüntüler paylaşan sarı-lacivertliler derbiye hazır oldukları mesajını verdi.