Fenerbahçe Konyaspor maçı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. 45 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, zirveden kopmamak için mücadeleyi kazanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe – Konyaspor maçı saat kaçta?
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Fenerbahçe – Konyaspor maçı hangi kanalda?
Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.
Fenerbahçe – Konyaspor muhtemel 11’ler
- Altay,
- Serdar,
- Szalai,
- Peres,
- Ferdi,
- Arao,
- Crespo,
- Lincoln,
- İrfan Can,
- King,
- Valencia
- Sehic,
- Ahmet,
- Adil,
- Calvo,
- Guilherme,
- Oğulcan,
- Bouchalakis,
- Muric,
- Cekici,
- Michalak,
- Diouf
Jesus, kulübede olamayacak
Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.
Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.
Fenerbahçe'de kim eksik?
Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Sınırda 7 isim
Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.