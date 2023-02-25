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Fenerbahçe-Konyaspor muhtemel maç kadrosu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bugün Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı. Fenerbahçe-Konyaspor maçının kadro ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:43 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Konyaspor maçı

Fenerbahçe Konyaspor maçı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında bu akşam Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. 45 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe, zirveden kopmamak için mücadeleyi kazanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe – Konyaspor maçı saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe Konyaspor maçı

Fenerbahçe – Konyaspor maçı hangi kanalda?

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

Fenerbahçe – Konyaspor muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe – Konyaspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:
  1. Altay,
  2. Serdar,
  3. Szalai,
  4. Peres,
  5. Ferdi,
  6. Arao,
  7. Crespo,
  8. Lincoln,
  9. İrfan Can,
  10. King,
  11. Valencia
Konyaspor:
  1. Sehic,
  2. Ahmet,
  3. Adil,
  4. Calvo,
  5. Guilherme,
  6. Oğulcan,
  7. Bouchalakis,
  8. Muric,
  9. Cekici,
  10. Michalak,
  11. Diouf

Jesus, kulübede olamayacak

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

Fenerbahçe kadro

Fenerbahçe'de kim eksik?

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.


Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı​
Bugün hangi maçlar var? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. Ertelen 1.4. ve 23. hafta maçları da bugün ve yarın oynanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise Sivasspor'un rakibi İtalya'dan Fiorentina, Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika'dan Gent oldu. İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Fulham, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maç programı da futbolseverlerin takibinde. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

#Fenerbahçe
#Konyaspor
#süper lig
#muhtemel 11
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