Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. Ertelen 1.4. ve 23. hafta maçları da bugün ve yarın oynanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise Sivasspor'un rakibi İtalya'dan Fiorentina, Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika'dan Gent oldu. İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Fulham, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maç programı da futbolseverlerin takibinde. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 25 Şubat 2023 Cumartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.