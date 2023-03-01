Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı 3 Mart Cuma günü Alanyaspor - Başakşehir maçı ile başlayacak.

FENERBAHÇE’NİN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

FENERBAHÇE’NİN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Maç

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Maç

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.