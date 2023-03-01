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Fenerbahçe 24. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Peki Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.

14:29 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Fenerbahçe’nin maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı 3 Mart Cuma günü Alanyaspor - Başakşehir maçı ile başlayacak.

FENERBAHÇE’NİN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Maç
4 Mart Cumartesi saat 19.00
’da başlayacak.

FENERBAHÇE, KAYSERİSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Spor Toto Süper Lig
#24. hafta
#Jorge Jesus
#Can Bartu
34 dakika önce
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Fenerbahçe 24. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
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