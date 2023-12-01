FİAT EGEA ARALIK 2023 FİYAT LİSTESİ

Fiat tarafından üretilen bir C segmenti otomobil Egea, ülkemizde satış rekorları kırmaya devam ediyor. Tasarımı, iç mekan kalitesi, sürüş özellikleri ve ekonomik yönüyle Egea, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürüyor. Sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere üç farklı gövde tipinde satılan Fiat Egea, aralık ayının girmesiyle birlikte fiyat listesini güncelledi. Peki, Fiat Egea fiyatı ne kadar? İşte Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon aralık ayı güncel fiyat listesi.