Fiat Egea aralık 2023 fiyat listesi
Fiat tarafından üretilen bir C segmenti otomobil Egea, ülkemizde satış rekorları kırmaya devam ediyor. Tasarımı, iç mekan kalitesi, sürüş özellikleri ve ekonomik yönüyle Egea, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürüyor. Sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere üç farklı gövde tipinde satılan Fiat Egea, aralık ayının girmesiyle birlikte fiyat listesini güncelledi. Peki, Fiat Egea fiyatı ne kadar? İşte Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon aralık ayı güncel fiyat listesi.
FİAT EGEA ARALIK 2023 FİYAT LİSTESİ
SEDAN
EASY
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 815.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 777.900 TL
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 988.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 946.900 TL
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.121.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.073.900 TL
Donanım: Easy
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.215.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.205.900 TL
URBAN
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 837.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 827.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.006.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 996.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.097.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.050.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.184.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.133.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.255.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.245.900 TL
LOUNGE
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 887.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 877.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.056.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.046.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.234.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.183.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.305.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.295.900 TL
LİMİTED
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 937.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 927.900 TL
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.243.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.233.900 TL
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.355.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.345.900 TL
HATCHBACK
STREET
1.4 Fire 95 HP
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 837.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 827.900 TL
CROSS
STREET
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 860.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 850.900 TL
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.010.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.000.900 TL
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.139.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.129.900 TL
Donanım: Street
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.271.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.261.900 TL
URBAN
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 900.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 890.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.087.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.040.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.223.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.169.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.301.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.291.900 TL
LOUNGE
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 950.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 940.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.229.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.219.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.351.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.341.900 TL
LİMİTED
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.000.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 990.900 TL
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.279.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.269.900 TL
Donanım: Limited
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.401.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.391.900 TL
CROSS WAGON
URBAN
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.201.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.191.900 TL
Donanım: Urban
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.323.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.313.900 TL
LOUNGE
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.094.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.084.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.251.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.241.900 TL
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.373.900 TL
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.363.900 TL