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Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon Aralık 2023 Güncel Fiyat Listesi

Fiat Egea aralık ayı 2023 fiyat listesi güncellendi. Ülkemizde en çok satılan ve tercih edilen araç modelleri arasında zirvede yer alan Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon kasalarıyla satışa sunuluyor. Sedan modellerinde en düşük paket 815.900 TL, Cross en düşük paketi 860.900 TL, Cross Wagon en düşük paketi ise 1.201.900 TL’den kullanıcılarla buluşuyor. Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon aralık ayı güncel fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:44 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fiat Egea aralık 2023 fiyat listesi

Fiat Egea aralık 2023 fiyat listesi

Fiat tarafından üretilen bir C segmenti otomobil Egea, ülkemizde satış rekorları kırmaya devam ediyor. Tasarımı, iç mekan kalitesi, sürüş özellikleri ve ekonomik yönüyle Egea, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürüyor. Sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere üç farklı gövde tipinde satılan Fiat Egea, aralık ayının girmesiyle birlikte fiyat listesini güncelledi. Peki, Fiat Egea fiyatı ne kadar? İşte Fiat Egea Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon aralık ayı güncel fiyat listesi.

FİAT EGEA ARALIK 2023 FİYAT LİSTESİ

SEDAN

EASY

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 815.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 777.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 988.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 946.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.121.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.073.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Easy

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.215.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.205.900 TL

URBAN

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 837.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 827.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.006.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 996.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.097.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.050.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.184.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.133.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.255.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.245.900 TL

LOUNGE

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 887.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 877.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.056.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.046.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.234.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.183.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.305.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.295.900 TL

LİMİTED

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 937.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 927.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.243.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.233.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.355.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.345.900 TL

HATCHBACK

STREET

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 837.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 827.900 TL

CROSS

STREET

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 860.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 850.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.010.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.000.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.139.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.129.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Street

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.271.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.261.900 TL

URBAN

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 900.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 890.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.087.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.040.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.223.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.169.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.301.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.291.900 TL

LOUNGE

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 950.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 940.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.229.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.219.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.351.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.341.900 TL

LİMİTED

1.4 Fire 95 HP

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.000.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 990.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.279.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.269.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Limited

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.401.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.391.900 TL

CROSS WAGON

URBAN

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.201.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.191.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Urban

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.323.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.313.900 TL

LOUNGE

1.0 Firefly 100 HP

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Manuel

Yakıt Tipi: Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.094.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.084.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Dizel

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.251.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.241.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Donanım: Lounge

Şanzıman Tipi: Otomatik

Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli

Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.373.900 TL

Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.363.900 TL



#Fiat
#Egea
#Sedan
#Hatchback
#Cross Wagon
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