Filistin olarak, İsrail’in Filistinlilere yönelik davranışlarının tehlikeleri konusunda dünyayı her zaman uyardıklarını söyleyen Mustafa, “Özellikle son iki yıldaki mevcut hükümetin yönetimi sırasında şu anda olanlar İsrail’in politikalarının sonucudur. Bu davranışların bir gün bir patlamaya yol açacağını biliyorduk ve şu an patladı. Bu İsrail’in sorumluluğudur. Filistin halkı şiddeti ve savaşı seven bir halk değildir. Ancak bu İsrail politikaları durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Filistin halkı kendini savunuyor. Filistin halkı yaşama hakkını, bağımsızlığını ve özgürlüğünü istiyor. Halkımızı ezmek için hiçbir çabadan kaçınmayan İsrail’in zulmünden kurtulmak istiyor. Filistin halkı, hayallerini öldüren bu duruma son vermek istiyor. Bu nedenle, olan her şey İsrail politikasına bir tepkidir” ifadelerini kullandı.