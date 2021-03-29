Fırtınanın İçinde filmi konusu ve oyuncuları: Fırtınanın İçinde filmi nerede çekildi?

Fırtınanın içinde filmi bu akşam TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Steven Quale oturuyor. Müziklerini Brian Tyler’ın üstlendiği Fırtınanın İçinde filmi konusu ve oyuncuları ile oldukça merak ediliyor. Film adeta doğanın gücünü ekranlardan izleyicisine yansıtacak. Profesyonel fırtına avcılarının gözünden ve çekimlerinden, heyecan peşindeki amatörlerle cesur kasaba halkını anlatan Fırtınanın İçinde filmi, sizleri fırtınanın dehşetine sürükleyerek, doğanın gücünü en son noktasında deneyimlemenizi sağlayacak. İşte, Fırtınanın İçinde filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ KONUSU

Küçük bir kasaba olan Silverton, beklenmedik bir şekilde kasabayı vurmaya başlayan hortumların etkisi altında kalmaktadır. Hortumların verdiği zararlar gitgide artarken kasaba halkı bu hortumların daha da kötüleşeceğini öğrenir. Bu durumda pek çok insan yaşadıkları yeri terk etmeye hazırlanırken, bir kısmı da gelecek büyük hortumu görerek hatta görüntüleyerek tarihi bir anı yakalama isteğiyle yanıp tutuşmaktadır.

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Filmin yönetmenliğini daha önce Final Destination 5'ten tanıdığımız Steven Quale yapıyor. Filmin görüntü yönetmeni ise Brian Pearson iken, müziklerini Brian Tyler üstleniyor.





FIRTINANIN İÇİNDE OYUNCU KADROSU

Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları şunlardır:

Richard Armitage , Silverton Lisesi müdür yardımcısı Gary Fuller rolünde

Sarah Wayne Callies - Pete'in ekibindeki biraz tutkulu meteorolog Allison Stone rolünde . Kızıyla birlikte olma arzusu Pete'i sık sık kızdırır.

Matt Walsh - ekibinin kıdemli fırtına avcısı lideri Peter "Pete" Moore rolünde. Film boyunca tavrı biraz değişiyor.

Max Deacon - Silverton Lisesi'nin son sınıf öğrencisi Donnie Fuller rolünde

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Alycia Debnam-Carey - Silverton Lisesi'nin son sınıf öğrencisi Kaitlyn Johnston rolünde

Nathan Kress , - Silverton Lisesi'nde ikinci sınıf öğrencisi ve Gary Fuller'ın oğlu olarak Trey Fuller rolünde

Arlen Escarpeta, - Daryl Karley rolünde, kamera operatörü

Jeremy Sumpter - Jacob Hodges rolünde, kamera operatörü

Lee Whittaker - Lucas Guerrette rolünde,

Kyle Davis - Donk rolünde,

Jon Reep - Reevis rolünde,

Scott Lawrence - Müdür Thomas Walker rolünde,

David Drumm - Chester rolünde,

Brandon Ruiter - Todd rolünde,

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Kron Moore - Bayan Blasky rolünde,

Patrick Sarniak - Lise Öğretmeni rolünde,

Fırtınanın İçinde filmi yönetmeni Steven Quale, filmin çekimlerinden bir görüntü.

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Temmuz 2012'de Detroit'te başladı. 13 Ağustos 2012'de çekimler, Detroit'ten çekildikten iki hafta sonra Michigan , Rochester'a taşındı. Ayrıca Oakland Charter Township , Oakview Orta Okulu ve Oakland Üniversitesi'nde çekildi.