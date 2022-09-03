Özgün FM 2022 ücretsiz oldu
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FM 2022 ücretsiz oldu!

En sevilen futbol oyunlarından Football Manager 2022 kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor. SEGA'nın yayıncısı olduğu Sports Interactive tarafından geliştirilen FM 22’nin güncel steam değeri 499,00 TL. Peki FM 2022 ücretsiz nereden indirilir? Amazon Prime’da ücretsiz FM 22 nasıl alınır? Bütün detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FM 2022 ücretsiz mi? FM 2022 nasıl indirilir?
Football Manager 2022

Epic Games son dönemde oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Oyun yapım, geliştirme ve dağıtım şirketi Epic Games'in ücretsiz oyun konusunda son sürprizi ise Football Manager 2022 oldu. Ücretsiz Football Manager 2022 indirmeleri belli bir süreye kadar devam edecek.

FM 22 ÜCRETSİZ OLARAK NEREDEN İNDİRİLİR?

Amazon Prime Gaming ile birlikte artık üyeler Football Manager 2022 oyununu bedava bir şekilde oynayabilecekler. Amazon’un Prime Gaming uygulamasından Epic Games hesabınıza bağlanarak FM 2022’yi ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz.

FM 22 ÜCRETSİZ NASIL ALINIR?

> Amazon Prime Gaming hesabı açın.

> Amazon Prime Gaming sayfasına gelin.

> Oyunu hesaba bağlaya tıklayın.

> Epic Games Store yayımcısına gidin butonuna tıklayın.

> Bağlantıya izin ver butonuna tıklayın.

> Son olarak talebi tamamlayın butonuna tıklayın.

> Epic Games hesabınızdan kütüphane bölümünde FM 22’yi ücretsiz olarak sınırsız kullanabilirsiniz.

FM 22 NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

2 Eylül de Amazon Prime Gaming'de ücretsiz olarak sunulan FM 22, 1 Ekim 2022 tarihinden sonra tekrar ücretli olacak

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