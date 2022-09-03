FM 2022 ücretsiz oldu!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin bu sabah Ukrayna'daki durumu telefonda görüştü. Kremlin açıklamasına göre Erdoğan, Rusya'nın Zapoijye Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki yapıcı rolüne dikkat çekti. Taraflar tahıl anlaşmasının gidişatını tartıştı. Putin ve Erdoğan, Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerini de ele aldılar. Ayrıca Erdoğan, Mihail Gorbaçov'un ölümüyle ilgili taziyelerini iletti.