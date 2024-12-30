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Dünya nüfusu kaç oldu: '2080'de 10 milyarı aşacak' deyip yeni veriyi açıkladılar

Dünya nüfusu kaç oldu: '2080'de 10 milyarı aşacak' deyip yeni veriyi açıkladılar

17:0630/12/2024, Pazartesi
AA
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Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfusunu açıkladı. DSW açıklamasında, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon arttığını bildirdi. Nüfus artışının daha çok Afrika'da gözlendiği aktarılırken önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika'da yaşayan insan sayısının iki kattan daha fazla artabileceği belirtiliyor.

Alman Dünya Nüfusu Vakfı, 2024 yılında dünya nüfusunun bir önceki yıla oranla 82 milyon arttığını duyurdu.


Nüfus artışının daha çok Afrika'da gözlendiği aktarılırken önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika'da yaşayan insan sayısının iki kattan daha fazla artabileceği belirtiliyor.



Yeni yıl itibarıyla dünyada 8 milyar 56 milyon insanın hayatta olacağı öngörülürken DSW'ye göre, nüfus artışı devam etse de artışın yavaşladığı ve dünya genelindeki kadınların ortalama 2,2 çocuğu olduğu ifade edildi.


Dünya nüfusu 10 milyarı bulacak

Dünya nüfusunun 2080'lerde 10 milyarı bulabileceğini açıklayan DSW, Almanya'nın nüfusunun yıl boyunca aynı seviyede kaldığını ve yaklaşık 84 milyon olduğunu bildirdi.

Alman Dünya Nüfusu Vakfı (DSW), 2024 yılı dünya nüfusunu açıkladı.


#Dünya nüfusu
#DSW
#Alman Dünya Nüfusu Vakfı

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