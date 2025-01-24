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Ateşkesin ardından Gazze: Filistinliler sahil bölgesinde sığındıkları çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürüyor

Ateşkesin ardından Gazze: Filistinliler sahil bölgesinde sığındıkları çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürüyor

00:0724/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
AA
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Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın ardından Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'nin kuzeyinde yer alan er-Reşid Caddesi'nde Filistinliler, sahil bölgesinde sığındıkları çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze'de bir yılı aşkın süredir yaşlı, kadın ve çocuk demeden masum sivilleri hedef aldı..


Zalim politikalarını sürdüren İsrail, adeta bir soykırım gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dikkat çeken gelişmede ise, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.



SON ANA KADAR SALDIRDI


Ateşkes anlaşması, İsrail hükümeti tarafından da onaylanmıştı.

Ancak, ateşkese dakikalar kala İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda birçok masum can daha yaşamını yitirdi.



ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ


Taraflar arasında onaylandıktan sonra İsrail savaş kabinesi ve İsrail hükümeti tarafından da onaylanan anlaşma, 19 Ocak tarihinde saat 12.15 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

ATEŞKES SONRASI GAZZE'DEN KARELER


Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın ve Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'nin kuzeyinde yer alan er-Reşid Caddesi'nde Filistinliler, sahil bölgesinde sığındıkları çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürüyor.

#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Hamas

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