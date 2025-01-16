"Benim ekibim geliştirdi"





Biden, pazartesi günü göreve başlayacak yeni yönetimi bu konuda bilgilendirdiklerini belirtti.





İsrail-Hamas ateşkesine dair kredinin, seçilmiş başkan Donald Trump’a değil, kendisi ve ekibine ait olduğunu vurgulayan Biden, “Bu plan, benim ekibim tarafından geliştirildi ve müzakere edildi. Büyük ölçüde de yeni yönetim tarafından uygulanacak” ifadelerini kullandı.