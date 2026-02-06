Yeni Şafak
Cenazesine on binler katıldı: Kaddafi’nin öldürülen oğlu 'yeşil bayraklarla' uğurlandı

22:036/02/2026, Cuma
AA
Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin silahlı saldırıda öldürülen oğlu Seyfülislam Kaddafi, Beni Velid şehrinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Libyalılar Kaddafi döneminde kullanılan yeşil bayraklarını taşıdı, Kaddafi dönemini öven sloganlar attı.

Beni Velid Havalimanında 50 bini aşkın kişinin katıldığı cenaze merasiminde önce cuma namazı kılındı.

Cenaze namazının da kılınmasının ardından Seyfülislam’ın naaşı Beni Velid’de kardeşi Hamis Kaddafi’nin medfun olduğu kabristana defnedildi.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı havalimanındaki cenaze merasiminde Kaddafi Kabilesi’nin mensupları, Seyfülislam’ın Libya’daki yakınları ve 10 binlerce taraftarı hazır bulundu.

Cenaze merasimine katılanlar ülkenin Muammer Kaddafi döneminde kullanılan yeşil bayraklarını taşıdı, Kaddafi dönemini öven sloganlar attı.

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat’ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

