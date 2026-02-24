Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Dünya Bankası Ukrayna'nın yeniden inşası için maliyet tahminini güncelledi: Tam 588 milyar dolar lazım

Dünya Bankası Ukrayna'nın yeniden inşası için maliyet tahminini güncelledi: Tam 588 milyar dolar lazım

11:2124/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Dünya Bankası, Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak tutarı 588 milyar dolara çıkardı.

Dünya Bankası, Ukrayna Hükümeti, AB Komisyonu ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaklaşa hazırladığı Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi raporunun beşincisi yayımlandı.

Raporda, savaşın yol açtığı yıkımın ardından ülkenin yeniden inşası ve toparlanması için gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 588 milyar dolara (500 milyar avronun üzerinde) ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Bu tutarın, Ukrayna'nın 2025 yılı için öngörülen gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık üç katına denk geldiği vurgulandı. Dünya Bankası'nın geçen yıl yayımladığı bir önceki raporda bu maliyet 524 milyar dolar olarak tahmin edilmişti.





DOĞRUDAN HASAR 195 MİLYAR DOLAR


Şubat 2022 ile Aralık 2025 arasındaki dönemi kapsayan rapora göre, ülkedeki doğrudan hasar 195 milyar doları aştı. Yeniden inşa için en fazla kaynağa ihtiyaç duyan sektörlerin başında 96 milyar dolarla ulaştırma gelirken, onu 91 milyar dolarla enerji, 90 milyar dolarla konut, 63 milyar dolarla ticaret ve sanayi ile 55 milyar dolarla tarım sektörleri izledi. Mayın temizleme ve enkaz kaldırma çalışmalarının maliyetinin ise 28 milyar doları bulduğu kaydedildi.

#dünya bankası
#ukrayna
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman yapılacak? 2026 ÖGG güncel sınav takvimi