Dünya Bankası Ukrayna'nın yeniden inşası için maliyet tahminini güncelledi: Tam 588 milyar dolar lazım

DOĞRUDAN HASAR 195 MİLYAR DOLAR





Şubat 2022 ile Aralık 2025 arasındaki dönemi kapsayan rapora göre, ülkedeki doğrudan hasar 195 milyar doları aştı. Yeniden inşa için en fazla kaynağa ihtiyaç duyan sektörlerin başında 96 milyar dolarla ulaştırma gelirken, onu 91 milyar dolarla enerji, 90 milyar dolarla konut, 63 milyar dolarla ticaret ve sanayi ile 55 milyar dolarla tarım sektörleri izledi. Mayın temizleme ve enkaz kaldırma çalışmalarının maliyetinin ise 28 milyar doları bulduğu kaydedildi.