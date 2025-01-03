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Esed'in işkence merkezinden kan donduran görüntüler

Esed'in işkence merkezinden kan donduran görüntüler

12:293/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
AA
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<p>Deyrizor Hapishanesi'nde, çöken Baas rejimi döneminde aralarında kadınların da olduğu binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreler dikkat çekiyor.</p>
Deyrizor Hapishanesi'nde, çöken Baas rejimi döneminde aralarında kadınların da olduğu binlerce kişinin işkence gördüğü koğuş ve hücreler dikkat çekiyor.

Suriye'nin doğusundaki işkence merkezlerinden Deyrizor Merkezi Hapishanesi görüntülendi.

Hapishane, dışarıdan bakıldığında terk edilmiş, sessiz bir yapı gibi görünüyor.

Duvarların ardında bundan yaklaşık 1 ay önceye kadar binlerce kişi işkence görüyordu.

#Esed rejimi
#işkence
#Deyrizor

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