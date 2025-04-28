FETÖ elebaşının mezarı camlarla çevrildi: Türbeye benzetilen mezarın yanında iş makinesi bekliyor

ABD'de ölen ve Pensilvanya'daki evinin bahçesine gömülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mezarı dikkat çekti. Misafirhanelerdeki insan hareketliliğinin, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin miras krizi sebebiyle bir araya gelmesinden kaynaklandığı öğrenildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün ardından Pensilvanya'daki evinin bahçesine gömülmüştü. FETÖ'nün merkezi olarak bilinen ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center adlı kampüste, 20 Ekim 2024'te ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in mezarının türbeye benzetildi.
Gülen'in evinin bahçesine gömülen mezarın camekanlarla çevrildiği ve üzerine siyah çizgili çardak benzeri bir yapı inşa edildiği görüldü.
Örgüt merkezinin içerisinde park halinde bekleyen kepçe ve iş makinaları da dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen merkezde silahlı korumaların yerinde olmadığı dikkat çekerken, kamp içerisinde bulunan misafirhanelerdeki insan hareketliliği ve çok sayıda aracın varlığı gözlendi. Yaşanan hareketliliğin FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin miras krizi sebebiyle bir araya gelmesinden kaynaklandığını öğrenildi.
Son dönemde ortaya çıkan taht kavgaları ve miras davalarının FETÖ'nün Pensilvanya'daki merkezinde ciddi bir huzursuzluğa neden olduğu ifade ediliyor. Kampta alınan yeni güvenlik önlemleri ve üst düzey yöneticiler arasında yaşanan çekişmelerin, örgüt içinde çözülmeye neden olabileceği kaydedildi.