FETÖ elebaşının mezarı camlarla çevrildi: Türbeye benzetilen mezarın yanında iş makinesi bekliyor

Son dönemde ortaya çıkan taht kavgaları ve miras davalarının FETÖ'nün Pensilvanya'daki merkezinde ciddi bir huzursuzluğa neden olduğu ifade ediliyor. Kampta alınan yeni güvenlik önlemleri ve üst düzey yöneticiler arasında yaşanan çekişmelerin, örgüt içinde çözülmeye neden olabileceği kaydedildi.



