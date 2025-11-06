Yeni Şafak
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 114'e yükseldi

09:176/11/2025, Perşembe
AA
DHA
Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 114'e çıktı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirildi.


Ölümlerin 71'inin Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, kaybolan 127 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin de sürdüğü belirtildi.



Açıklamada, ülke genelinde 5 bini aşkın mahallede 1 milyon 951 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiği ve 4 bin 933 tahliye merkezinde yerinden edilen 127 binden fazla ailenin barındığı belirtildi.






Kalmaegi Tayfunu'nun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam'a yönelebileceği tahmin ediliyor.





Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.





