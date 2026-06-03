Finlandiya turistlerin bulması için 23 bin dolarlık altın külçe sakladı

Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri ve popüler bir kış destinasyonu olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında ise bölgede gece yarısı güneşi yaşanıyor ve Lapland belirli dönemlerde 24 saat boyunca güneş ışığı alıyor.