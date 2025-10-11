Gazze’de ateşkesin ikinci gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ikinci gününde, onlarca Filistinli güneyden kuzeye dönmeye devam ediyor. Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Reşid Caddesi üzerinden kuzeye doğru ilerledi.
19 KEZ YERLERİNDEN OLDULAR
BM'ye göre, Gazze'de yaşayan 2,1 milyon kişinin 10'da 9'u, iki yıldır süren İsrail saldırıları boyunca evlerinden kaçmak zorunda kaldı.
Sınırlar ise neredeyse tamamen kapalı kaldı. Danimarka Mülteci Konseyi'nin yaptığı araştırmaya göre, Gazze'deki aileler savaş boyunca ortalama altı kez yer değiştirdi, bazıları ise 19 kez taşınmak zorunda kaldı.
YOL UZUN YİYECEK VE SU YOK
İki küçük çocuğuyla hemşirelik yapan Soha Musleh, 8 kez yerinden edildi. Eve dönüş hazırlığında olan hemşirenin bu süreç içinde sadece bir valiz eşyası kaldı.
6 çocuğu ve eşi ile Han Yunus’a doğru yola koyulan Alaa Salih isimli bir Filistinli ise, “Yol uzun ve zor, yiyecek ya da su yok” sözlerini sarf etti.
'SARI HATTA YAKLAŞMAYIN' UYARISI
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere ve sınıra yakın noktalara dönüş yapma konusunda uyarıda bulundu.
İsrail ordusunun resmi olarak çekildiğini duyurmadıkları sürece vatandaşların söz konusu bölgelere dönmemeleri çağrısını yapan Basal, "Bu uyarıya uymamanız halinde hayatınızı tehlikeye atmış olursunuz" ifadelerini kullandı.
ÇEKİLİRKEN BİLE VURDU
İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde kısmi çekilmeyi topçu ateşi ve hava saldırısı eşliğinde yaptığı bildirildi.
Bölgede İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterler çekilirken uçmaya devam etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde topçu atışları ve zaman zaman da silah sesleri duyuldu. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, kıyı şeridinde 24 saatte toplam 17 kişinin öldüğünü duyurdu.
EBU MERZUK: ESİRLER PAZARTESİ SERBEST BIRAKILACAK
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ordusunun yerel saatle 12.00'de çekilmeyi tamamladığını duyurdu.
Plana göre bundan sonraki süreçte çatışmalar derhal sona erecek. Ateşkes, hava saldırıları, top atışları ve kara saldırıları dahil tüm askeri faaliyetler tamamen durdurulacak.
Ordu, çekildiği bölgelere yeniden giremeyecek. Bu sürecin ardından Hamas esirleri bırakacak. Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, esir takasının büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
Ebu Merzuk, Hamas’ın, esirlerin teslimi sürecinde askeri tören ya da kutlama yapılmaması yönünde bir tutum benimsediğini de belirtti.
İsrail’e göre Gazze’de 48 İsrailli rehine var ve bunlardan 20’si hayatta. Buna karşılık 250’si müebbet hapis cezalı 2 bin Filistinli esir serbest bırakılacak.
YARDIM TIR’LARI GİRMESİ BEKLENİYOR
Esirlerin serbest bırakılması süreci herhangi bir tören ya da medya gösterisi olmadan gerçekleştirilecek. Ayrıca Hamas, elindeki ölen İsrail askerlerine dair bilgileri Katar, Mısır, Türkiye ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin katılımıyla kurulacak ortak bir mekanizmaya devredecek.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’ye insani yardımın önündeki tüm engeller kaldırılacak.
İsrail, yardımların serbestçe girişine ve dağıtımına izin verecek. Bu uygulama, Ocak 2025 tarihli kararda belirlenen günlük 600 TIR yardım standardına dayanacak.
İKİNCİ AŞAMADA GÜVENLİK GÜCÜ KONUŞLANACAK
Esirler serbest bırakıldıktan sonra ikinci aşamada, güvenliği denetlemek ve Filistinli güvenlik güçlerini desteklemek için bir Uluslararası İstikrar Gücü seferber edilecek.
Bu güç konuşlandırıldıktan sonra İsrail güçleri kırmızı hatta çekilecek. Son aşamada ise İsrail güçleri belirlenmiş bir hatta tamamen geri çekilecek ve uluslararası bir idari organ Gazze’de yönetimi devralacak.