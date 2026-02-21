Gazze’de babalarını İsrail saldırısında kaybeden aile ramazanı buruk karşılıyor

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Zavide bölgesinde yaşayan Filistinli bir aile, İsrail saldırısında hayatını kaybeden babalarının yokluğunda ramazan ayını buruk karşılıyor. Dört çocuk annesi 44 yaşındaki Sahar Emn, çocuklarıyla birlikte sığındıkları derme çatma çadırda maddi imkansızlıklar içinde yaşam mücadelesi veriyor. Ailenin geçimini sağlayan eşinin hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçirdiklerini belirten Emin, temin edebildiği kısıtlı gıda malzemeleriyle çocuklarına iftar yemeği hazırlıyor.