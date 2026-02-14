Gazze’de enkaz altındaki Baba ailesinin cenazeleri çıkarıldı

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne yönelik saldırılarda İsrail ordusunun savaş sırasında yıktığı bir binanın enkazı altında kalan Baba ailesine mensup Filistinlilerin cenazelerine ulaşmak için sivil savunma ekipleri ağır iş makineleriyle çalışma yürüttü. Enkaz altında kalanlar arasında yeni doğmuş 4 bebeğin de bulunduğu, bunlardan ikisinin ikiz olduğu ve anneleriyle birlikte yaşamını yitirdiği belirtildi. Ateşkesin ardından Baba ailesinin babası Fadi, enkazdan çıkarma çalışmalarını takip ederken, enkazdan çıkarılan 3 kişinin naaşı için cenaze namazı kılındı.

1 /41

2 /41

3 /41

4 /41

5 /41

6 /41

7 /41

8 /41

9 /41

10 /41

11 /41

12 /41

13 /41

14 /41

15 /41

16 /41

17 /41

18 /41

19 /41

20 /41

21 /41

22 /41

23 /41

24 /41

25 /41

26 /41

27 /41

28 /41

29 /41

30 /41

31 /41

32 /41

33 /41

34 /41

35 /41

36 /41

37 /41

38 /41

39 /41

40 /41